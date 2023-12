Sfilata in intimo Ciao Darwin 2023, Scienza vs Occulto/ Video: Jessica Antonini hot, bacio in passerella

Sfilata Ciao Darwin 2023, Scienza contro occulto: Giucas Casella col mantello, Cecchi Paone col futuro marito

Anche la quarta puntata di Ciao Darwin 2023, che vede la sfida tra scienza e occulto, regala al pubblico di Canale 5 l’amato defilé. Si parte con Scienza e Occulto di giorno che vede schierati per la scienza un’affascinante donna bionda, studentessa di chimica, in tailleur con minigonna e tacchi a spillo. Sfila al suo fianco, in un completo rosa acceso e lungo mantello rosso Giucas Casella, capitano della squadra. Si continua con Scienza e Occulto di sera. Si tratta di due donne, con modi di vestire completamente diversi.

La donna che rappresenta scienza di sera, un ingegnere, veste un abitino rosa di pizzo corto davanti e lungo dietro. Totalmente trasparente – ‘disegnato da un dermatologo’ commenta Paolo Bonolis – è invece l’abito nero che indossa la concorrente rappresentante dell’occulto.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 2023: trasparenze, candore e sensualità

Si passa alla sfilata in abiti da sera per l’uomo Scienza e Occulto. Passerella in completo con camicia e cravatta per entrambi i concorrenti che sono Alessandro Cecchi Paone, capitano della squadra della scienza, e del suo futuro marito Simone Antolini, che ha la passione per la cartomanzia. Si passa poi alla discoteca: hot pants con stivaloni per la concorrente della Scienza, misteriosa e affascinante è invece la proposta della donna occulto in discoteca, in abito da danza del ventre nero e lunghi capelli rossi.

Arriva così il momento tanto atteso: la sfilata in intimo. Si parte dagli uomini: per la scienza sfila un affascinante dottore in camice (e sotto solo slip neri); per l’occulto un lungo gilet nero copre il petto nudo e un paio di slip neri. Si conclude con la sfilata in intimo delle donne. Intimo ceruleo e bianco, quasi angelico, quello della fanciulla bionda rappresentante della scienza; nera, provocante e trasparente invece quella della rappresentante dell’occulto. La votazione del pubblico alla fine premia l’occulto con 109 punti. (Qui il video completo della sfilata)













