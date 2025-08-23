La sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 si conferma un appuntamento imperdibile anche nella replica della sfida tra Trattoria e Stellati

Trasparenze, provocazioni e balletti… pericolosi. La sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 si conferma un piacere per gli occhi anche nella puntata in replica di stasera, che vede contrapporsi gli Stellati e la Trattoria. Tante le proposte audaci da parte delle squadre capitanate dall’attore Claudio Amendola – che nel défilé si presenta in jeans e camicia con una maglia dedicata al mitico Alberto Sordi – ed Andy Luotto che da Masterchef arriva con un bel grembiule rosso.

Ma dicevamo che il materiale più succoso arriva dalle proposte della sfilata in intimo, con il solito Paolo Bonolis che ci accompagna in questo rituale, con la sua parlantina che diventa una sorta di cronaca su quanto vede in passerella. Si ride e ci si diverte un mondo nella sfilata più hot di Ciao Darwin 9. Così, la replica di questa sera, diventa ancora una volta un appuntamento imperdibile per gli appassionati del programma.

Ciao Darwin 9, la sfilata in intimo è rovente: chi vince tra Trattoria e Stellati?

Andando a spulciare il video di questa puntata, confermiamo che la sfilata in intimo prevista stasera è davvero audace e piccante. Non deludono le squadre degli Stellati e della Trattoria, che riservano al pubblico di Ciao Darwin 9 proposte davvero roventi e dall’alto tasso erotico. Chi si presenta in passerella con un fisco scolpito e abbronzato, chi incanta gli spettatori con balletti sensuali e ipnotici. Il pezzo forte arriva con la sfilata in intimo femminile, ovviamente.

Per la trattoria abbiamo un’audace concorrente dai capelli che incanta. Anche gli Stellati non stanno a guardare e rispondono con un vedo non vedo che rende la “competizione” alquanto equilibrata e arcuato. Il verdetto? Se non amate gli spoiler fermatevi qui, perché sarà la Trattoria ad imporsi.

