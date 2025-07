Ciao Darwin 9, la sfilata in intimo non adatta ai deboli di cuore: Elena Santarelli sfida Malena

Torna Ciao Darwin 9 in replica su Canale 5, con la sfida tra Angeli e Demoni e l’appassionante sfilata in intimo che tiene già banco. Chi ha visto la prima puntata della nona stagione, andata in onda nel 2023, ricorderà certamente l’alto tasso di sensualità e provocazione che regnava in passerella. Tra le protagoniste indiscusse della sfida ci sono Elena Santarelli e Malena, che guidano le due squadre: rispettivamente Angeli e Demoni.

E allora avvicinandoci alla puntata di questa sera, in replica su Canale 5, riassaporiamo la sfida hot nella sfilata in intimo. Malena, per i Demoni, opta ovviamente per uno stile iper aggressivo, lasciando a bocca aperta pubblico e conduttore. “Siamo sempre di fronte a una cromatica distinzione: il bianco della luce da una parte e le tenebre del nero”, le parole di Bonolis.

Ciao Darwin 9, la sfilata in intimo accende i social: passerella infuocata tra bellezze e movenze osé

Elena Santarelli, che si schiera per la categoria Discoteca, sfoggia uno splendido abito corto rosa che lascia tutti di sasso. Il fisico scolpito della showgirl esalta il mini abito e viceversa, per la gioia dei fan e soprattutto del marito Bernardo Corradi. “E’ un desiderio che trasuda da ogni poro ma che è indirizzato verso un unico uomo. Quel benedetto Corradi che ogni sera trascorre con cotanta femmina”, scherza il mitico Paolo Bonolis.

C’è tanta sensualità nella sfilata in intimo di Ciao Darwin 9, ma anche un divertimento infinito nei racconti e nelle parole sempre azzeccatissime scelte dal padrone di casa. La puntata di questa sera, seppur una replica, è tutta da rivivere. E i social intanto scaldano già i motori, coi commenti alle bellezze che vedremo in passerella. Insomma, sfilata in intimo come sempre imperdibile.

