Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Angeli VS Demoni (replica)/ Elena Santarelli ‘incanta’, Malena eros e pizzo

Oscurità e lucentezza, bianco contro nero: un contrasto cromatico ed esistenziale tra Angeli VS Demoni che viene traslato sulla passerella. La sfilata intimo di Ciao Darwin 9 – replica della 1a puntata – è l’esatta rappresentazione dei due mondi capitanati rispettivamente da Elena Santarelli e Malena, anche loro chiamate ad esibirsi a colpi di stile, sensualità e la giusta dose di avvenenza.

Prima di arrivare al momento forse più atteso, ovvero la sfilata in intimo, i protagonisti dello scontro tra Angeli VS Demoni di Ciao Darwin 9 hanno mostrato fascino e carisma anche per le altre fasi del quotidiano. Il giorno è eleganza per gli Angeli, fascino oscuro per i Demoni. La prima categoria incanta con un abito quasi candido; in contrapposizione la pelle domina l’outfit. Clichè simile per la sera dove lo scontro è a colpi di tonalità, colori e scollature. Entrambe le categorie giocano di lucentezza e carisma per l’uscita in discoteca e, per gli Angeli, incanta la scelta all’insegna dell’eleganza di Elena Santarelli.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Angeli VS Demoni: Malena, trasparenze vincenti

L’attenzione raggiunge i massimi storici a Ciao Darwin 9 con Angeli VS Demoni quando scocca l’ora della sfilata in intimo. Aprono le danze gli uomini; camicia elegante scandita dal lino e boxer comodi, ma non manca l’occasione per osare sfruttando i frutti del proprio allenamento con riferimento agli addominali. Per i demoni vince il ‘vedo non vedo’, sfumature e visioni che mandano in visibilio il pubblico femminile.

La sfilata in intimo a Ciao Darwin 9 con Angeli VS Demoni prosegue alle donne che di certo non si dimostrano meno caparbie e irriverenti. La protagonista della prima categoria sfida le trasparenze ma abilmente sfrutta l’eleganza per non rischiare di essere scambiata per gli avversari. Malena primeggia per i Demoni; eros e avvenenza viaggiano all’unisono e gli applausi del pubblico maschile confermano il buon esito del suo outfit.

