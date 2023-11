Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Angeli Vs Demoni/ Video: corna e trasparenze, Malena hot!

Sfilata Ciao Darwin 9, Angeli contro Demoni: Elena Santarelli salta l’intimo

Poteva mancare il momento della sfilata a Ciao Darwin 9? Tra i momenti più attesi e iconici del programma, la sfilata torna nella consueta veste e fa come sempre impazzire pubblico in studio e web. Per il giorno sfila per gli Angelini Georgette Polizzi, ovviamente in bianco per sottolineare il candore angelico. In nero e in pelle invece l’esponente del giorno dei Demoni. Si continua allora con Angeli e Demoni di sera: per gli angeli sfila raffinata ed eterea una ragazza con un abito lilla in tulle lungo, completato da scarpe argento; per i demoni arriva invece una mora fanciulla vestita di pizzo nero che copre molto poco.

Per la discoteca arriva per Angeli la caposquadra Elena Santarelli, che indossa un abitino rosa super luccicante ma elegante, look completato da tacchi argento. Pelle e catene ciò che indossa invece per la discoteca l’esponente dei demoni.

E finalmente ecco arrivare il momento più atteso: la sfilata in intimo. Iniziano però gli uomini: per gli Angeli un affascinante ragazzo in boxer azzurri e camicia di lino, che toglie all’occasione per mostrare gli addominali. Spregiudicato invece l’uomo dei demoni, con trasparenze e slip succinto e tanto di copricapo cornuto. Tocca quindi alla sfilata in intimo delle donne.

Bianco contro nero, per mantenere intatto il contrasto. Lunghi capelli ricci biondi, vestaglia bianca e qualche trasparenza per la ragazza che sfila per angeli. Grande sicurezza ed erotismo invece per Malena, caposquadra dei Demoni che sfila in intimo. Tocca al pubblico decidere chi ha sfilato meglio e la maggioranza premia la sfilata dei Demoni. (Clicca qui per il video dell’intera sfilata)

