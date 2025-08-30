La sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 tra Cornuti e Amanti promette scintille in passerella: le proposte hot e la grinta dei due capitani

Altra replica bollente di Ciao Darwin 9, questa sera sabato 30 agosto su Canale 5. Cornuti e Amanti si fronteggiano anche in passerella, con proposte audaci e decisamente bollenti durante la sfilata in intimo. Per chi a suo tempo ha visto la puntata può garantire quanto stiamo per dirvi: il divertimento e la sensualità non mancheranno in questa sfida in cui gli applausi del publico maschile e femminile si fanno scroscianti.

Tra fisici scolpiti, curve pericolose e trasparenza mozzafiato, la sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 si conferma un appuntamento imperdibile. Prima di spogliarsi “quasi completamente”, i concorrenti dei Cornuti e Amanti si presentano in passerella con look più “abbottonati”, alzando il tiro proposta dopo proposta. Non bisognerà attendere molto per intravedere le prime camicette sensuali o intriganti corpetti in pizzo.

I Cornuti sfidano gli Amanti nella sfilata in intimo di Ciao Darwin: proposte audaci e bollenti

I due capitani, Alex Belli e Anna Pettinelli, guidano i loro giocatori con grande spirito e durante la puntata non se le manderanno a dire. Tornando alla sfilata in intimo, dopo le prime semi-trasparenze, i tacchi e le proposte eleganti nel défilé, si arriva finalmente all’intimo maschile e femminile. Per i cornuti vediamo boxer bianchi e viola con una camicia aperta ad esaltare corpi molto allenati. Per gli Amanti invece slip neri e lucidi, ma anche tanta spigliatezza.

Il finale diventa incandescente con un intimo spettacolare da parte delle donne delle due squadre, con completi neri e autoreggenti provocanti. Insomma, replica fiammeggiante a Ciao Darwin 9. La sfilata in intimo scalderà gli animi del pubblico anche questa sera? Paolo Bonolis, con la sua solita simpatia, è pronta ad accompagnarci con un ritmo tambureggiante anche e soprattutto nella sfilata in intimo. Chi avrà la meglio tra i Cornuti e gli Amanti?