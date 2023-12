Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Divano Vs Sport/ Video: Maestrelli batte Friscia, ma il web non approva

Sfilata Ciao Darwin 2023, Divano Vs Sport: Sergio Friscia sfida Andrea Maestrelli

Anche la quinta puntata di Ciao Darwin 2023 regala al pubblico di Canale 5 una sensualissima sfilata. Le squadre del Divano e dello Sport si sfidato a colpi di passerella, e si parte come di consueto dai due esponenti che si mostrano con un look da giorno. Per la squadra del Divano sfila Sergio Friscia che inevitabilmente strappa un sorriso: camicia aperta, t-shirt e pantaloni chiari per lui. Per lo sport sfila invece un’affascinante ragazza bionda in abitino nero.

CIAO DARWIN 2023, 5a PUNTATA: DIVANO VS SPORT/ Diretta e Madre Natura: Sergio Friscia trionfa ai Cilindroni!

Si continua con la sfilata in abito da sera. Abito rosso a tubino per l’affascinante e sinuosa donna rappresentante del divano; per lo sport sfila invece il capitano Andrea Maestrelli, e lo fa in smoking scuro con t-shirt bianca a contrasto. Si passa così alla discoteca. Due scatenate fanciulle scendono in pista: per il divano sfila una donna in abito glitterato color melanzana molto femminile; per lo sport invece si scatena a passi di danza l’esuberate concorrente in un succinto abito azzurro.

Sarah Shaw è Madre Natura nella 5a puntata di Ciao Darwin 2023/ Bonolis: "Donna meravigliosa e affascinante"

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Divano Vs Sport: forme e pizzi contro muscoli e trasparenze

E si passa così alla sfilata in intimo di Ciao Darwin 2023 per la sfida Divano Vs Sport (Qui il video). Si parte dagli uomini e in pista arrivano due figure totalmente diverse: non particolarmente apprezzato l’umo divano, che punta sulla simpatia più che sulla fisicità; urla di giubilo femminile invece per l’uomo-sport, che si mostra coperto solamente da succinti boxer neri.

Si conclude con la proposta femminile in intimo divano contro sport. Formosa e prorompente la donna divano, in intimo nero di pizzo e trasparenze. Completino azzurro per la donna sport, coperta solo da una vestaglia di velo, che toglie mostrando ogni sua forma. Alla fine della sfilata, a conquistare il punteggio più alto è la squadra dello sport. Un risultato che fa però storcere il naso a molti utenti del web: “Io preferisco le curvy, mi dispiace!” scrive qualcuno.

Chi è Daniele Tosto, concorrente Ciao Darwin 9/ Da Ex on the beach alla Macchina del tempo su Canale 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA