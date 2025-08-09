Tutto pronto per la sfilata in intimo di Ciao Darwin: la sfida hot in passerella tra la squadra del Divano e degli Sportivi. Proposte audaci e...

Sfilata in intimo bollente nella replica di Ciao Darwin 9: le proposte del Divano e degli Sportivi

La sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 è uno dei momenti più attesi. E anche questa serata, ovviamente, non fa eccezione. La replica che vede contrapporsi la squadra del Divano e degli Sportivi regala proposte bollenti in passerella. Non vi spoileriamo il vincitore della sfilata in intimo, ma possiamo anticiparvi che è una sfida tutta vivere e gustare. Con la mitica parlantina di Paolo Bonolis e le proposte audaci e provocanti delle due squadre, la sfilata in intimo di questa puntata regala applausi scroscianti in studio ma anche qualche dibattito in rete.

Ebbene, ricordiamo che quando andò in onda la puntata per la prima volta, molto internauti si divisero sull’esito finale della sfilata. Vedremo se anche questa sera gli umori del pubblico a casa saranno gli stessi. In passerella ritroviamo anche i due capitani, Sergio Friscia e di Andrea Maestrelli, ma non in intimo.

Sfilata in intimo di Ciao Darwin 9: Andrea Maestrelli sfida Sergio Friscia ma…

Andrea Maestrelli per il team dello Sport indossa uno smoking sotto cui porta una maglietta attillata, mentre Sergio Friscia si propone in maglietta, camicia larga e scarpa da ginnastica semplice. Ma tornando alla sfilata in intimo di Ciao Darwin, le proposte delle modelle e dei modelli sono davvero esagerate. Tra trasparenze e curve vertiginose, la sfilata è davvero imperdibile.

Tacchi dorati, slip succinti e fisici scolpiti nella sfida più hot di Ciao Darwin 9. Come sempre, però, ci sarà un solo vincitore e per scoprire chi tra le due squadre trionferà in passerella non resta che collegarsi su Canale 5 in prima serata. La sfida tra Divano e Sport, soprattutto per quanto concerne la sfilata in intimo, è pronta a regalare applausi e colpi di scena inaspettati.

