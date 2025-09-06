La sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 si preannuncia bollente: proposte audaci e provocanti in passerella tra Tamarri e Eleganti

Sfilata in intimo di Ciao Darwin 9, Raffaello Tonon e Floriana Secondi si sfidano in passerella: replica bollente

Come ogni sabato tornano le repliche di Ciao Darwin 9 e tra le prove più attese della puntata c’è inevitabilmente quella della sfilata in intimo. Eleganti e Tamarri si mettono alla prova in passerella, tra mini abiti, trasparenze hot e proposte decisamente spacciate. Ad ammorbidire il carico erotico della sfilata in intimo ci pensa, con ironia e disinvoltura, il solito Paolo Bonolis che è pronto ad accompagnarci con la sua parlantina tambureggiante tra le varie proposte.

Modelle e modelli si alternano in passerella per gli Eleganti e i Tamarri, con proposte molto differenti, abbinamenti e pose che strappano applausi sia al pubblico in studio che a casa. A sfilare, per la categoria giorno, anche i due capitani che sono rispettivamente Raffaello Tonon per gli Eleganti e Floriana Secondi per i Tamarri.

Tamarri vs Eleganti, la sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 regala proposte audaci e provocanti

Prima della sfilata in intimo c’è spazio anche al look serale in discoteca. E anche qui, le due squadre di Ciao Darwin 9 regalano proposte stuzzicanti. Per gli Eleganti si gioca sulle trasparenza, mentre per la compagine di Floriana i look sono più sfacciati e appunto tamarri. La sfilata in intimo, invece, parte con le proposte maschili, tra slip attillati e magliette appariscenti.

Completo slip e reggiseno blu con inserti di pizzo argenteo e uno spolverino nero trasparente per gli Eleganti, mentre i Tamarri mostrano un intimo maculato leopardato. Insomma ce n’è per tutti i gusti anche questa sera. Chi vincerà la sfida in passerella? Non vogliamo rovinarvi la sorpresa, appuntamento quindi fissato dalle 21.25 su Canale 5.

