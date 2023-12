Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Lavoratori Vs Influencer/ Video: trasparenze hot, Marialaura De Vitis super

Sfilata Ciao Darwin 9, Lavoratori contro Influencer: Marialaura De Vitis spiazza il pubblico

Anche la terza puntata di Ciao Darwin 2023 regala al pubblico un’esilarante ma anche sensuale sfilata. Lavoratori ed Influencer si sfidano in passerella a partire dal giorno. Il lavoratore, un uomo, sfila in bermuda e canotta bianca; per gli influencer è invece Marialaura De Vitis, volto televisivo nota per essere la ex fidanzata di Paolo Brosio. Marialaura sfila con pantaloni tagliati sulla parte davanti, che lasciano dunque intravedere gli slip.

Si continua con la sfilata di Influencer e Lavoratori di sera. Una bellissima ragazza mulatta sfila in abito nero a tubino per i Lavoratori; per gli influencer scende invece in passerella il capitano Soleil Sorge in lungo abito rosa senza spalline e con ampio spacco. Il capitano dei Lavoratori scende invece in pista per la discoteca.

Cristina Quaranta sfila in body nero e pantaloni a zampa che sono però totalmente trasparenti. Uno stile anni ’80 che conquista il pubblico maschile. Spregiudicato ed aggressivo è invece il look del concorrente influencer, che sfila in pantaloni in pelle, camicia animalier e lunghi stivali con tacco a spillo.

Arriva così il momento della sfilata in intimo di Ciao Darwin 2023. I primi a sfilare sono gli uomini. Per i Lavoratori uno stravagante look con boxer argento; slip neri, gilet di pelle e bandana invece per l’influencer. Arriva quindi il momento attesissimo dell’intimo femminile. Un fisico da vera modella quello della concorrente dei Lavoratori che sfila in intimo rosso e vestaglia nera trasparente. Molto audace e provocante la concorrente influencer che sfila in intimo color glicine e vestaglia trasparente azzurra. Alla fine della sfilata, il pubblico premia i Lavoratori con 109 punti contro 91 degli Influencer. (Clicca qui per il video della sfilata)

