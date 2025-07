Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, nella replica che vede contrapporsi Melodici e Trapper si alternano proposte audaci e ammiccanti

Sfilata Ciao Darwin 9: Melodici e Trapper si danno battaglia in passerella

Questa sera, sabato 19 luglio 2025, Canale 5 ripropone in replica Ciao Darwin 9, con la seconda puntata che ci riserva una sfilata in intimo alquanto piccante. Tra proposte scottanti da parte dei Melodici, con modelli in passerella con slip neri e camicia nera, e affascinanti fanciulle in intimo nero e pizzo bianco. Proposte sfacciate e imperdibili in questa replica di Ciao Darwin 9, con tante bellezze che meritano di essere apprezzate nell’iconico appuntamento con Paolo Bonolis.

Tra Melodici e Trapper, dunque, si preannuncia scintille durante la sfilata, che potrebbe spostare gli equilibri nel punteggio finale. Ma la sfilata in intimo di Ciao Darwin riserva anche altre categorie, come quella di “una notte al concerto”, rappresentata dai due capitani in questi caso, Sal Da Vinci e Grido.

Ciao Darwin 9, la replica della seconda puntata propone una sfilata in intimo imperdibile

Nella sfilata di Ciao Darwin 9, Sal Da Vinci e Grido sfoggiano il loro outfit perfetto per assistere ad un concerto. Tante proposte audaci, ma anche tanto divertimento in questa piccante sfida in passerella tra i Melodici e i Trapper, con il mitico Paolo Bonolis che accompagna i modelli e i concorrenti con la sua iconica parlantina ed una cronaca ficcante.

“Qui c’è eleganza sia a destra che a sinistra. C’è eleganza melodica ed eleganza trapper, abbiamo trovato due modi diversi ma che lasciano intendere quale eleganza si propone in una sera al concerto”, racconta il conduttore mentre le due squadre si sfidano. Insomma, benché si tratti di una replica, la puntata e soprattutto la sfilata in intimo è da non perdere. Appuntamento dunque fissato per le 21.25 su Canale 5 e naturalmente sui social, dove gli internauti non mancheranno di commentare le bellezze in passerella.

