Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Melodici Vs Trapper/ Video: Marco Boscolo Nale fa impazzire il web

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Melodici Vs Trapper: chi ha sfilato

Il momento più atteso dai telespettatori di Ciao Darwin è arrivato: quello della sfilata. Melodici e Trapper si sfidano in passerella, a partire dal giorno. Per questa prima parte sfilano due uomini: per i melodici un simpatico signore in abito blu con camicia bianca e sneakers bianche; per i trapper jeans bianchi con varie toppe colorate, camicia con foglie tropicali e giacca vistosa. A chiudere il look e un cappellino con visiera fluo. Un look che insomma non passa inosservato.

Segue la sfilata in abito da sera che vede contrapporsi un uomo per i Melodici e una donna per i Trapper. Lui in abito nero e giacca dorata, così come gli stivaletti; lei in un succinto abitino in latex rosso, con stivali altissimi dello stesso colore.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Melodici Vs Trapper: Marco Boscolo Nale conquista il web

I capitani Sal Da Vinci e Grido sfilano invece sul tema ‘Una notte al concerto’. “C’è eleganza a destra e a sinistra” commenta Paolo Bonolis vedendoli arrivare. Sal Da Vinci sfila in total black, abito con camicia semi trasparente e illuminata da strass. Grido invece sfila con abito e pelliccia lunga, con tanto di bastone da passeggio e cappello.

È finalmente il momento dell’intimo. Arrivano prima gli uomini in intimo. Per i Melodici l’uomo in slip neri e camicia nera, con tanto di cappello, è Marco Boscolo Nale, un modello che in pochi istanti ha fatto impazzire il web. Il Trapper indossa boxer arancio, occhiali da sole e un lungo gilet leopardato. Tocca poi alle donne sfilare in intimo. Sulla passerella per i Melodici un’affascinante fanciulla in intimo nero e pizzo bianco, molto più sfacciata la Trapper in intimo rosso e lunghi stivali in latex neri. Per il pubblico a vincere la prova della sfilata sono i Trapper.

