La sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 è alquanto piccante: Scienza e Occulto si sfidano a suon di provocazioni, curve e trasparenze...

Anche se si tratta di una replica, la sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 resta uno dei momenti più attesi dal pubblico. Proposte provocanti e sexy ci attendono nella puntata in onda questa sera, sabato 2 agosto, su Canale 5. Tra uomini e donne, appartenenti alle due squadre Scienza e Occulto, le proposte sono fantasiose e intriganti. Le fanciulle delle due compagini catturano l’attenzione con un intimo bianco. e quasi angelico, ma anche proposte caratterizzate da trasparenze e vedo non vedo.

Alla fine, a trionfare sarà la squadra dell’Occulto, ma al di là dell’esito della sfida, la sfilata in intimo resta un momento tutto da vivere. Tra le protagoniste più apprezzate della sfilata in intimo di Ciao Darwin 9, c’è senza dubbio Giorgia Capaccioli: splendida, disinvolta e brillante.

Giorgia Capaccioli, fotomodella e brand ambassador, si supera in passerella a Ciao Darwin 9. “E’ stata un’esperienza stupenda ed emozionante”, ha detto la modella in una bella intervista rilasciata sulle pagine del Corriere dello Spettacolo. “E’ stato un onore poter rappresentare la mia squadra e fare la sfilata in intimo elegante per mostrare i punti forti della…”, spiega ancora la showgirl.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una sfilata in intimo alquanto piccante e divertente, con proposte audaci e intriganti. Appuntamento fissato per questa sera in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.25, in compagnia di Paolo Bonolis, Luca Laurenti e tutti i loro ospiti. La sfilata in intimo ci regalerà un finale di puntata rovente, come ci ricordano le immagini del video in passerella.