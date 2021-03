Sfilata in intimo Ciao Darwin, belli vs brutti / Look provocanti e proposte hot

Altra replica altra sfilata in intimo. Su Canale 5 torna Ciao Darwin con la replica della puntata che mette in sfida i Belli contro i Brutti. Una sfida che si accende soprattutto nella sfilata finale, che vede fronteggiarsi bellissime modelle davanti agli sguardi indiscreti del pubblico. Da una parte il team di Youma, dall’altra il team di Enzo Salvi: chi vincerà? Di certo le proposte in passerella avranno il loro peso, come ricordano bene gli appassionati del programma. Rivedendo il video della sfilata in intimo ci si stropiccia gli occhi, ma si ride tanto anche per il commento live di Paolo Bonolis, che accompagna con la sua parlantina ipnotica le modelle in passerella, descrivendo in maniera sfacciata le loro curve e le loro trasparenze. Chi tra le categorie dei Belli e dei Brutti sarà più provocante?

Ciao Darwin Belli vs Brutti/ Madre Natura e Diretta, Bonolis incontenibile (Replica)

Sfilata in intimo Ciao Darwin, belli vs brutti: Youma vs Enzo Salvi

La sfilata in intimo si conferma uno dei momenti più attesi di Ciao Darwin. La replica di questa sera offre il confronto in passerella tra look osé e proposte da capogiro. Nel gran defilè della trasmissione anche le proposte in abiti per il giorno e per la sera, oltre ai micro indumenti sfoggiati dai modelli e dalle modelle in un clima da discoteca tra gli applausi di un pubblico letteralmente scatenato. E la sfilata in intimo di questa puntata, secondo alcuni internauti, riesce persino a togliere i riflettori da Madre Natura, questa sera interpretata da un’altra bellezza esagerata: Sara Vulinovic. Ma la modella, ovviamente, non prenderà parte alla sifda in passerela..

Sara Vulinovic, Madre Natura Ciao Darwin Belli vs Brutti/ La passione per l'Italia

LEGGI ANCHE:

Sara Vulinovic, Thomas Flaim è il suo fidanzato?/ Sparite online tracce della coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA