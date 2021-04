Sfilata in intimo Ciao Darwin, Giovani vs Mature/ Scollature profonde gelano Bonolis

La sfilata in intimo di Ciao Darwin è un piacere per gli occhi del pubblico maschile, che attende trepidante uno dei momenti più hot del programma. Nella puntata di questa sera, riviviamo in replica la sfida tra le Mature e le Giovani, con il duello in passerella che ricordiamo essere davvero infuocato. Dando una sbirciata al video della sfilata di Ciao Darwin rivediamo all’opera anche le due madrine delle squadre: Giovanna Rigato da una parte e Gloria Guida dall’altra. La prima si presenta in passerella con un look molto anni sessanta, ma con dettagli che lasciano intravedere appunto un corpo giovane e ben allenato. La sua avversaria, invece, punta sullo stile hippy e strizza un occhio all’America. Dalle loro proposte soft a quelle hot delle modelle, compagne di squadra, che sfilano con proposte più aggressive in intimo.

Sfilata in intimo Ciao Darwin, le proposte roventi delle Giovani e delle Mature

La sfilata in intimo di Ciao Darwin prosegue poi con proposte ammiccanti e provocanti: le Giovani e le Mature si danno battaglia, lasciando il padrone di casa Paolo Bonolis letteralmente a bocca aperta. Scollature profonde da una parte, lati b da standing ovation dall’altra. Per il pubblico non è semplice decretare un vincitore, anche se alla fine a scamparla sono le concorrenti delle giovani. Chissà che riguardando la puntata di questa, in replica su Canale 5 come ogni venerdì dalle 21.45 circa, i telespettatori cambieranno idea sul verdetto finale. Trattandosi di una puntata d’archivio non sarà chiaramente possibile sovvertire il verdetto, ma solo godersi lo spettacolo. E tra le proposte eleganti della sera e tra le proposte sensuali del mondo discoteca, nessuno resterà a bocca asciutta.

