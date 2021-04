Sfilata in intimo Ciao Darwin Web vs TV / Curve da capogiro di Francesca Brambilla

Sensuale e provocante. La sfilata in intimo di Ciao Darwin 8 si conferma uno dei momenti più attesi della puntata di questa sera, venerdì 2 aprile, nuovamente in replica su Canale 5. Le modelle e i modelli del Web e della TV si sfidano in passerella, con volti molto noti dal mondo dello spettacolo pronti ad appassionare il pubblico del programma. E’ bastato uno scatto nostalgico di Francesca Brambilla sui social per infiammare i fan, pronti a rivederla all’opera nella replica di Ciao Darwin. “Stasera ci vediamo in prima serata su canale 5 a Ciao Darwin”, scrive la famosa influencer. Il suo messaggio ha mandato in visibilio i fan, che ricordano molto bene le sue movenze sexy in puntata. “Stasera finisco al pronto soccorso”, scrive ironicamente un fan.

Ciao Darwin Web VS Tv/ Diretta e Padre Natura: Cremaschi mostra lato b e.. (Replica)

Sfilata in intimo Ciao Darwin 8, in passerella anche l’influencer Roberryc

La sfilata in intimo di questa sera contrappone i personaggi noti del Web e della Tv: da Francesca Brambilla a Paola Perego, passando per l’opinionista Karina Cascella, Il Pancio ed il mitico Enzuccio. Per quanto riguarda l’intimo femminile della squadra Web grande attesa per Roberryc, l’influencer con più di un milione di followerssu Instagram, pronta ad infiammare ancora una volta il pubblico di Ciao Darwin 8. Nonostante si tratti di una replica l’attesa è alta. Lo scontro hot tra il team della tv, capitanato da Paola Perego, e il team del web guidato da Il Panzo ed Enzuccio, si preannuncia scoppiettante e rovente.

