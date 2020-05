Sfilata intimo Bucatini Vs Integratori, Ciao Darwin 7/ “Un corpo fatto da un Canova”

Pubblicità

Formidabile sfilata in intimo di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, nella sfida che contrappone la squadra degli Integratori a quella dei Bucatini. Proposte completamente diverse, nello stile e nell’impatto visivo. Si parte con le sfilate maschili, che Paolo Bonolis definisce “così vicine ma così lontane…“. Bucatini e Integratori, naturalmente, schierano in passerella anche le loro bellissime donne. “Questo corpo è stato fatto da un Canova! Il desiderio maschile viene sprigionato….e lei se ne va intrepida mostrando quanto meglio possa fare vedere“, commenta un sempre più avvolgente Bonolis. La risposta dei Bucatini è affidata ad una simpaticissima bionda sensuale e generosa. 131 punti per i Bucatini, che doppiano gli Integratori nella sfilata in Intimo ma che restano in svantaggio nella sfida generale.

Bucatini contro Integratori: la sfilata in intimo maschile e femminile a Ciao Darwin 7

Sfacciate e giocose le proposte degli Integratori e dei Bucatini nella sfilata in intimo di Ciao Darwin. Ci sono anche Maddalena Corvaglia e Francesca Cipriani, che si propongono con stile diversi ma decisamente appariscenti. La Cipriani guida la sua squadra verso la vittoria in questa singola sfida, con un outfit originale ed un approccio spavaldo. Più apprezzate le proposte della sua squadra, ritenute più fantasiose e sensuali dal pubblico in studio. Va detto che il boato è arrivato anche per gli Integratori capitanati dalla Corvaglia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA