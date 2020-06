Sfilata intimo Carne vs Spirito, Ciao Darwin 7/ Trasgressione e pudore in passerella

Nuovo appuntamento con Ciao Darwin 7, che torna in replica oggi 15 giugno con la sfida tra Carne e Spirito. I capitani Tina Cipollari e Safiria Leccese si sfidano anche in passerella, per una sfilata che riserverà al pubblico di Canale 5 molte sorprese. Si parte con la passerella dedicata al giorno, con look abbastanza differenti. È quello dello Spirito però ad essere più gradito dal pubblico. Segue la sfilata in abito da sera che vede scendere in campo le due capitane Tina Cipollari e Safiria Leccese. “Una notte all’Opera” è il tema della loro passerella: Tina in abito lungo nero con corpetto argento e ricco di trasparenze. In nero invece la conduttrice de La strada dei miracoli, che non nega al pubblico sorrisi e disinvoltura. Applausi per entrambe le capitane.

Carne contro Spirito: la sfilata in intimo a Ciao Darwin 7

La sfilata di Ciao Darwin 7 dedicata alla sfida tra Carne e Spirito continua con le due categorie in discoteca e anche in questo caso non mancano sorprese. In particolare, l’esponente della Carne regala una spaccata, mentre lo spirito appare abbastanza fuori tema. Ecco poi arrivare il momento più atteso dal pubblico in studio: la sfilata in intimo. Prima quello maschile, che regala gioia alle donne in studio, poi quello femminile che, nemmeno a dirlo, scatena i maschietti. Il tutto è accompagnato dalle parole di Paolo Bonolis che, come sempre, regala al pubblico la sua grande abilità oratoria. La votazione premia la carne che alla fine guida con 856 a 794.



