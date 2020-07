Sfilata Intimo Giovani vs Mature/ Ciao Darwin 7: Giovanna Rigato sfida Gloria Guida

Ciao Darwin 7 – La Resurrezione torna in onda oggi, sabato 4 luglio 2020, con la replica della sfida tra la categoria delle Giovani contro le Mature. Nonostante siano delle repliche, il varietà di Paolo Bonolis e Luca Laurenti si conferma un successo sia televisivo che social, visto che ogni settimana catalizza l’attenzione di milioni di persone. Questa settimana in campo una sfida tutta al femminile visto che si scontreranno la squadre delle Giovani capitanata da Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, mentre per la categoria delle Mature c’è l’attrice Gloria Guida. Due bellezze pronte a sfidarsi sin dalle prime battute visto che Giovanna Rigata a favore della sua squadra ha detto “le giovani rappresentano la freschezza la purezza” a cui replica Gloria Guida della categoria mature dicendo: “noi sappiamo tutto dalla vita ma amiamo lo stesso il nostro corpo, siamo bellissime”. Una sfida che raggiunge l’apice durante uno dei momenti più attesi della puntata che è sicuramente quello della sfilata, il cosiddetto défilé che si apre con la sezione giorno.

Sfilata intimo Giovani vs Mature: versione bianca contro versione leopardata

La sfilata intimo di Ciao Darwin è senza alcun dubbio uno dei momenti più attesi e commenti sui social. Nella sfida tra Giovani vs Mature si assiste ad un défilé che coinvolge anche le madrine delle due squadre: Giovanna Rigato e Gloria Guida. La prima sfila in passerella con un look ispirato allo swinging London degli anni ’60 indossando un vestito fiorato lungo che però lasciare intravedere il suo corpo scolpito e “giovane”. L’attrice sex symbol della commedia all’italiana, invece, ha puntato su un outfit ispirato alla moda hippy con una camicia lunga con tanto di lacciuoli e fascetta che strizza l’occhio alla moda tipicamente americana scoppiata sul finire degli anni ’60. La sfilata procede poi con la versione sera e quella disco che vede le due rappresentanti indossare due abiti completamente differenti: la giovane punta su sottile pantaloncino che lascia vedere tutto il lato B, mentre la “matura” indossa un top leopardato con scollatura generosa. Gran finale con la sfilata intimo che contrappone da un lato il candore delle giovani con un completo intimo color bianco, mentre la matura punta sul tema leopardato che fa letteralmente impazzire il pubblico maschile. A vincere la sfilata sono le giovani!



© RIPRODUZIONE RISERVATA