Sfilata intimo Io so io e Noi non semo/ Ciao Darwin 7: curve hot e bicipiti…

Ciao Darwin 7 torna oggi, sabato 20 giugno 2020, in replica con la sfida tra Io so io e Noi non semo. Il pubblico sarà particolarmente catturato dalla sfilata. Si partirà dalla categoria giorno, per passare ai provocanti vestiti da sera. Le capitane Manuela Villa e la Marchesa D’Aragona si sfideranno anche in passerella per un giorno da sindaco, ma si tornerà alla tradizione con una serata in discoteca. Poi si entrerà nella zona hot, con tutto il pubblico accontentato, sia quello femminile che maschile. E questo perché prima sfileranno gli uomini in intimo, poi ci sarà il défilé delle donne. Le proposte di coloro che sfilano in rappresentanza dei Io so io saranno sorprendentemente più sobrie di quel che ci si può aspettare, forse anche per questo il punteggio finale premierà l’altra categoria. Come? 714-566 il punteggio finale per i Noi non semo nella puntata di Ciao Darwin 7 che va in replica oggi.

Io so io contro Noi non semo: la sfilata in intimo a Ciao Darwin 7

Anche la sfilata di oggi di Ciao Darwin 7, in replica con la sfida Io so io e Noi non semo, appassionerà il pubblico affezionato al programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Apparirà infatti una ragazza mora vestita in rosa e il pubblico da casa non farà fatica a riconoscerla. Si tratta di Asia Valente, che abbiamo imparato a conoscere a Pomeriggio 5 e Grande Fratello. Tra gli uomini invece si farà notare Alessandro Bivi, originario di Fagagna e incoronato Mister Italia nel 2015. La sfilata di Ciao Darwin è solitamente un momento in cui ironia, fascino e seduzione si uniscono. E infatti tra chi calcherà la passerella stasera nella puntata in replica ci sarà un bel giovane che colpirà il pubblico femminile tra bicipiti scolpiti e boxer in primo piano, cioè il modello che sfilerà per l’intimo maschile nella categoria Io so Io. Perderà la voce anche Paolo Bonolis, che però riuscirà a introdurre le due rappresentanti dell’intimo femminile…



