Sfilata Intimo Io so io VS Noi non semo Ciao Darwin 7/ Video, pazze per Mister Italia

La sfilata intimo nella sfida “Io so io” VS “Noi non semo“ a Ciao Darwin 7 – la Resurrezione si conferma uno dei momenti più attesi del programma di successo condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti. Sabato 20 giugno 2020 va in onda su Canale 5 la replica del varietà campione di ascolti che questa settimana vedrà sfidarsi le squadre de “Io so io” contro quella dei “Noi non semo”. La sfilata in intimo è sicuramente uno dei momenti più amati e commentati della puntata che ha mandato in visibilio le donne. In passerella, infatti, sono arrivati due ragazzi che hanno incantato il pubblico femminile. Per il mondo de “Io so io” ha sfilato Alessandro Bivi, modello di 24 anni che nel 2015 ha vinto la fascia di Mister Italia. Inutile negarlo, il ragazzo in passerella ha fatto letteralmente impazzire il pubblico sia in studio che da casa dimostrando di saperci fare in fatto di défilé.

Alessandro Bivi a Ciao Darwin 7 fa impazzire il pubblico femminile

Alessandro Bivi ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di Ciao Darwin 7 durante la sfilata intimo di “Io so io” VS “Noi non semo”. Prima di arrivare nel pazzesco mondo di Ciao Darwin, il modello ha partecipato con successo al concorso di bellezza di Mister Italia vincendo il titolo nel 2015. “Ho cominciato quasi per gioco con le selezioni regionali nel 2013. Ed ora eccomi con la fascia di Mister Italia” – aveva raccontato il giovane modello precisando – “il mio sogno è quello di fare l’attore professionista, magari percorrendo le orme del mio idolo sul grande schermo, James Stathan. Nel tempo libero tanta palestra e ju jitsu brasiliano, una disciplina che pratico da qualche anno. Studio scienze e tecnologie alimentari, credo nel rapporto tra cibo e benessere fisico”. Durante un’altra passerella però c’è stato un altro personaggio che si è fatto notare: si tratta di Asia Valente, la giovane influencer che ha partecipato a Ciao Darwin 7 prima di approdare nella casa del Grande Fratello.

La Valente, infatti, si era fatta notare e conoscere dal pubblico televisivo come “la ragazza del tram” visto che si era presentata negli studi di “Pomeriggio 5” di Barbara D’urso dicendo di essere lei la ragazza ricercata da quel ragazzo. In realtà la Valente non era su quel famoso tram, visto che si trovava a Courmayeur. La sua presenza però non è passata inosservata considerando i commenti del popolo del web: “ma questa è la ragazza che fingeva di essere quella della tram dalla D’Urso! #ciaodarwin” oppure “è quindi la famosa asia valente ” la ragazza del tram” è anche a #ciaodarwin essi a lei non interessa la tv…” e ancora “la discoteca dei ricchi era dalla D’Urso a spacciarsi per la ragazza del tram #ciaodarwin” e “ma questa non è la finta tizia del tram che è andata a #pomeriggio5? #ciaodarwin”.





