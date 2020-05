Sfilata intimo Normali Vs Diversi, Ciao Darwin 7/ Orietta Berti e Rebecca “in fiore”

Pubblicità

Chiusa l’ottava edizione, Canale 5 fa un ulteriore passo indietro nel tempo e ci ripropone Ciao Darwin 7 – La Risurrezione. Si riparte dalla primissima puntata che vede protagonista la sfida tra Normali contro Diversi. Si tratta di una delle più apprezzate della settima stagione, con a capo delle due fazioni Orietta Berti (per i Normali) e Rebecca De Pasquale (per i Diversi). Proprio le due donne apriranno la sfida della sfilata. Normali e Diversi si mostrano attraverso la Berti e l’ex gieffina vestite per ‘una giornata al mercato’. Entrambe prediligono i fiori e sfilano con disinvoltura sulla passerella di Ciao Darwin. I due capitani lasciano poi spazio agli abiti da sera, indossati da due affascinanti donne. La squadra dei Normali sfila in blu, con un abito lungo con ampi spacchi laterali.

Pubblicità

Normali contro Diversi: la sfilata in intimo maschile e femminile a Ciao Darwin 7

Vistoso e trasparente, con tacchi vertiginosi, invece l’abito indossato dall’esponente della squadra dei Diversi durante la sfilata della prima puntata di Ciao Darwin 7. Normali e Diversi si sfidano poi sul tema ‘la ricerca della felicità’: gonna leggera a fiori con camicetta trasparente per la giovane ragazze della squadra di Orietta Berti; abito in paillette e tacchi alti per l’esponente dei Diversi. Si continua con l’outfit da discoteca: vestito corto e aderente rosso per i Normali, più trasgressivi i Diversi. Infine il momento più atteso: la sfilata in intimo. Prima quella degli uomini: slip bianchi e vestaglia grigia per i Normali, slip neri e vestaglia in raso per i Diversi. Poi arrivano le donne in intimo: bianco e sensuale quello indossato dalla donna Normale. Trasgressivo e tutto nero quello della donna Diversa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA