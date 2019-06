Sfilata Intimo Normali Vs Diversi/ Purezza contro trasgressione a Ciao Darwin 7

Ciao Darwin 7 torna in replica su Canale 5 e ci regala di nuovo le immagini della sfilata della sfida tra Normali e Diversi. Il momento più atteso è sicuramente quello dell’intimo, donne e uomini, ma si inizia come sempre con “il giorno”. Questo è dedicato a ‘una giornata al mercato’ e a sfilare sono i capitani delle due squadre, Orietta Berti e Rebecca De Pasquale. Eleganti in nero e sempre molto femminili, entrambe riportano una fantasia con rose rosse, la Berti sulla maglia, Rebecca sulla gonna a tubino. Si continua con ‘la sera’ e a sfilare sono due affascinanti donne, seppur in modo diverso. Abito blu, lungo e longilineo con ampi spazi laterali per l’esponente della squadra dei Normali, particolarmente apprezzato dal pubblico maschile. Molto più vistoso e trasparente quello dell’esponente dei Diversi, nero e con un sottogonna del tutto trasparente e molto ampio e tacchi altissimi.

SFILATA INTIMO CIAO DARWIN 7, NORMALI VS DIVERSI

Prima della sfilata in intimo, segue a Ciao Darwin 7 ‘la ricerca della felicità’. Due modi totalmente diverse di proporsi quelli dei Normali e dei Diversi. Gonnellina quasi primaverile e fiorata con camicetta trasparente per la giovane ragazze della squadra di Orietta Berti; abito in paillette dorate con scarpe altissime per l’esponente dei diversi. È poi il momento della discoteca: vestito aderente rosso e cortissimo, che lascia intravedere gli slip, è quello che indossa la ragazza dei Normali. Abbigliamento quasi in stile Jack Sparrow quello del Diverso. Ed ecco finalmente il momento della Sfilata in intimo. I primi a sfilare sono gli uomini: slip bianchi e vestaglia grigia per i Normali, slip neri e vestaglia in raso dello stesso colore per il Diverso. Si conclude con la sfilata in intimo femminile. Due proposte totalmente diverse: un etereo bianco, sensuale ma molto puro, quello indossato dalla donna Normale. Molto più audace e trasgressivo quello della donna Diversa, in total black e reggicalze, con tacchi altissimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA