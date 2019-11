SFOOTING/ Dal Portaunca agli Abetoni Colleoni, idee regalo dalla Salcazia

Conoscete la Transnistria? Nooo? Non state a scervellarvi né mettetevi a“googlare” il suo nome, e tantomeno a cercarlo sul tabellone del Risiko. Tranquilli, vi diamo il nome ufficiale: Repubblica Moldava di Pridniestrov o Pridnestrovie… Non vi dice ancora niente? Proviamo col nome in rumeno: Republica Moldovenească Nistreană. State cominciando a stabilire un contatto? Nooo? Acqua? Proviamo col russo: Pridnestrovskaja Moldavskaja Respublika. Peggio che andar di notte?

Vabbè, allora, come al solito, lasciate fare a noi: la Transnistria è uno Stato indipendente non riconosciuto dai Paesi Onu; è considerato parte della Repubblica di Moldavia, incastrato come si trova tra la Moldavia stessa e l’Ucraina; la capitale Tiraspol è situata a sua volta nella parte meridionale del paese, in una regione denominata, sulle rare cartine geografiche che la citano, Slobozia.

Il perché della Transnistria è presto detto. Il più sperduto degli angoli dell’estremo sud della Slobozia, chiamato Salcazia, un infinitesimo puntino che gli stessi geografi più smaliziati, i più pignoli curatori delle cartine stradali e i più occhiuti ispettori dell’Agenzia delle entrate fanno fatica a scovare, è diventato la sua Silicon Valley: sua… di chi?

Ma del nostro buon Tarcisio Ficosecco (se non vi sovviene il personaggio, ve ne abbiamo già parlato per la linea di prodotti “Lacrime&Sangue e per i cerotti al bacon), ivi stabilitosi a impiantare, e in questi giorni inaugurare, la sua nuova fabbrica.

Tarcisio Ficosecco – per i più, semplicemente Cisio, a motivo di una serie di ricorsi presso il Tar, avvenuti all’inizio della sua avventura imprenditoriale – è il fondatore della Ficosecco, azienda attiva nel mercato dell’helpful-useless (sarebbe, nel linguaggio internazionale dell’e-commerce, l’equivalente del nostro utile-futile).

Quali migliori consigli trarre per l’ormai imminente Natale? A voi lettori correrebbe quasi l’obbligo di ordinare il catalogo 2021 (l’anno non c’entra, si fa riferimento alle pagine, che sono appunto 2021. E perché non 2020? perché la Ficosecco è sempre avanti!) per poi fare un salto a Risparmiate di Sotto, quartier generale del Cisio. Dove, come in una sorta di aeroporto su quattro ruote (motrici), si susseguono gli arrivi dei Tir provenienti dalla Salcazia, che sta in Slobozia, microregione della Transnistria. Autoarticolati carichi di articoli (e vedrete, anche di auto) di sicuro interesse. Tra le novità, possiamo segnalarvi, per problemi di spazio, solo le più clamorose.

Portaunca. Simpatico contenitore, dalle svariate forme, colori e misure (può comodamente essere riposto in tasca, ma anche in borsa), destinato semplicemente a riempire il vuoto delle nostre cartelle, degli zaini dei nostri figli, delle “bags” delle signore di casa. Venduto nel Regno Unito col nome di “Notake”, è già considerato un oggetto di culto.

Pecovera. Greta Thunberg andrebbe fiera del Cisio! Diciamo basta agli animali di peluche (pelosissima plastica dalle micro-particelle inquinanti) che somigliano a quelli “vivi”. Meglio allora una vera pecora che somigli a un bel peluche. Pecovera fa al caso vostro: lavabile in casa, tosabile, oltre alla lana fornisce discrete quantità di latte. Ovviamente di pecora. Preferireste del latte vaccino? Detto fatto: dirottate i vostri interessi sull’equivalente modello denominato Vaccachevacca.

Carràmba che antifurto! Dormire sonni tranquilli, sapendo che i ladri eviteranno categoricamente di intrufolarsi a casa vostra… ma è sogno o solida realtà? Carràmba che antifurto somiglia in tutto è per tutto a una volante dei Carabinieri (manca del motore, il cui vano è stato trasformato in uno spaziosissimo porta oggetti ingombranti, perciò difficili da tenere in casa, e ha un lampeggiante che funziona davvero). Posteggiata sotto casa, è garanzia per voi e per tutti i vostri vicini di casa. Sarete amati anche da quelli più scettici!

Abetoni Colleoni. Trattasi di rari esemplari di Abete dell’Abetone: portamento eretto e regale, larga chioma piramidaleggiante di colore verde scuro, con fitti rami coperti da aghi corti, rigidi e appuntiti. Pur arrivando dall’Abetone questi abeti non hanno nulla di accrescitivo (l’altezza è di poco inferiore ai 2 metri, misura che però ben si adatta alle nostre dimore); a essere davvero superlativa è la dotazione (una super dotazione) dei cosiddetti Colleoni, consistenti in decorazioni a tre palle, decisamente di misura fuori dal comune, colori fluo e praticamente indistruttibili. Per un Natale… sproporzionato!

Presepe vivente domestico. La gioia di grandi e piccini a un prezzo a portata di famiglia: il solo vitto e alloggio dei teatranti (animali compresi). Disponibile in 3 versioni: SMALL (Sacra Famiglia, bue e asinello, con greppia per Gesù Bambino in regalo); MEDIUM (SMALL + pastori e pecore, con stella cometa, un vero asteroide, in regalo); EXTRA (MEDIUM + Re Magi e cammelli; questi ultimi, come ulteriore omaggio della Ficosecco ai suoi clienti più fidati, saranno donati alla famiglia ospitante dopo l’Epifania: un vero affare per mamma e papà, un sogno che si avvera per i vostri figli).

E ricordatevi lo slogan: “Se non c’era, ora è Ficosecco!”.



