SFOOTING/ Voglia di leggerezza dalla A alla Z: 21 indovinelli di primavera

La primavera è ancora una prospettiva, eppure, cari lettorastri (amici lettori dei ComicAstri), c’è voglia di leggerezza. Le notizie da Kiev non inducono in tal senso, ma come si diceva già la scorsa settimana (e l’argomento era serio) a noi spettano futili compiti, e a quelli ci atteniamo (fare il proprio piccolo dovere, sempre).

Così, in questi ultimi singulti invernali, perché non proporre qualcosa di nuovo, che non abbiamo mai tentato?

Pensa che ti ripensa, sono usciti questi ventuno indovinelli, che potete riciclare tra amici. Vi autorizziamo sin d’ora a dire che li avete pensati voi. E poi non dite che non vi vogliamo bene! Pronti? Partenza… Via! (soluzioni in fondo al pezzo).

A) Star bene o star male? Starnuto!

B) Finalmente con la fine della pandemia possiamo tornare a scambiarceli senza mascherina: i nostri… pizzini amorosi

C) La K guardò la Q e disse alla T che stava vicino alla D: “Senza una A o una I tutte insieme non capiamo un’Acca”

D) Famosa città della ceramica, oppure de grappa, oppure de Maria Teresa. De chi?

E) Esempio di scrittura tura tura tura…

F) Sono le… mogli dei pezzi di carta che formano un libro

G) Scuola propedeutica agli studi classici superiori dedicata esclusivamente agli alcolisti

H) Demicamente, duto, drai, glio, lappiacani, lcare: dai che è facile…

I) Sono un po’ porco, ma non sono un maiale

L) Bevanda che induce effusioni amorose

M) So’ romano, me so’ svegliato e ‘mo comincia ‘a ggiornata…

N) Gustoso e malvagio estratto vegetale

O) Scapola, radio, ulna, tibia e perone di una persona di colore

P) Odissea rivisitata: il mostro con un unico occhio ma con doppia lussazione congenita dell’anca

Q) Di nascosto di nascosto

R) Forma verbale incline al ragionamento e alla meditazione

S) Cadaveri di pesci di enormi proporzioni ricomposti all’obitorio

T) Rimandare, senza soluzione di continuità, il desiderio di placare la propria sete, bevendosi una bibita, una birra o qualcosa di fresco. Perciò andrebbe bene anche dell’acqua

U) Adesivo che, pur balbettando, è adatto per qualsiasi tipo di bricolage primaverile

V) Li trovi tutti su una rosa, ma arrivano uno alla volta

Z) “Ciao, stase ci facciamo un’ape?”. “Volentieri! Passo io a prenderti verso le 8. Andiamo in quel bel localino in Tanzania?”

SOLUZIONI:

A come Allergie

B come Baci

C come Consonanti

D come Deruta

E come Ecografia

F come Foglie

G come Gin-nasio

H come Acca

I come Istrice (o Porcospino)

L come Limonata

M come M’arzo

N come Nequizia

O come Ossimoro

P come Polifemore

Q come Quatto quatto

R come Riflessiva

S come Salmoni

T come Tergiversare

U come Uhu

V come Venti

Z come Zanzi-bar

— — — —

