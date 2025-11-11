Il DDL propone sfratti più veloci ma resta un altro problema da dover superare, quello della crisi abitativa.

Nella prossima Legge di Bilancio potrebbe esserci un Decreto per garantire degli sfratti più veloci, cosicché – secondo diversi esponenti del Governo – i proprietari possono convincersi ad aumentare l’offerta di locazioni più lunghe.

Una delle tematiche più complesse del quadro italiano è legata al settore immobiliare, più nello specifico l’aumento degli affitti brevi (per questo motivo il DDL potrebbe applicare il 26% sui contratti). Ma sarà realmente una soluzione efficace per risolvere questo problema?

Bonus mamme/ Via al bonus per 700mila lavoratrici: come far domanda e quanto vale

Ora servono degli sfratti più veloci per i morosi

Soltanto l’anno scorso gli sfratti sono stati più di 40.000 (il 2% in più rispetto all’ultimo dato). Un Decreto però, vorrebbe renderli più veloci cosicché gli inquilini morosi possano abbandonare immediatamente l’alloggio oggetto di contratto di locazione.

Bonus 2025/ Aiuti in scadenza, cosa fare per non perderli

Il problema attuale infatti, sarebbe legato alla continua permanenza degli inquilini anche dopo aver ricevuto il provvedimento di sfratto. La media degli sgomberi nel nostro Bel Paese è di 9,3 decisioni ogni 1.000 famiglie.

Anche se ci sono delle evidenze geografiche, c’è da specificare che alcune situazioni potrebbero esser influenzate dall’ordine di sgombero da molteplici case popolari.

Al momento le supposizioni sono due, una prevista dal Senato che mira a far intervenire un’autorità, mentre l’altra – la più plausibile – è stata rinvenuta dalla Camera, finalizzata ad accelerare la procedure di sfratto ponendo attenzione all’emergenza abitativa.

Bonus edilizi/ Trasferimenti dei crediti approvato, ma con limiti precisi

Milioni di famiglie in stato di povertà

Anche se si velocizzasse l’iter di sgombro (indipendentemente dal motivo), resterebbe il problema dell’emergenza abitativa, aumentando il problema e il rischio di “lasciar per strada le famiglie più povere”. Una tematica che va affrontata in modo contestuale per non incorrere a delle criticità sociali ben più gravi.

Ci sarebbe uno studio all’esecutivo, ovvero la possibilità di assegnare delle case popolari ai single e alle famiglie che verranno sfrattate, ma al momento le risorse finanziarie non sarebbero sufficienti al punto tale da aiutare tutti.