Sfregiò con acido ex: sentenza Sara Del Mastro/ Per i giudici nessuna aggravante

E’ attesa oggi, lunedì 25 maggio, la sentenza di primo grado a carico di Sara Del Mastro, la donna di 39 anni che il 7 maggio dello scorso anno si rese autrice di una aggressione con l’acido a scapito del suo ex, Giuseppe Morgante, di anni 31. Il ragazzo aveva persino documentato i momenti precedenti all’aggressione, prima che la donna gli gettasse addosso un bicchieri di acido che gli sfregiò il volto e non solo. Secondo quanto rivelato da Il Giornale alla vigilia dell’importante giornata in aula, i giudici del Tribunale di Busto Arsizio non avrebbero previsto aggravanti importanti a carico della donna, ma neppure la premeditazione né i futili motivi. Nonostante questo la Del Mastro ad oggi non solo non avrebbe mai manifestato alcun segno di pentimento ma avrebbe anche dei precedenti che potrebbero in teoria pesare sulla sua condanna dal momento che, come spiega il quotidiano, nel suo curriculum ci sarebbero altri episodi in cui la 39enne di Legnano avrebbe mostrato il suo disprezzo per gli uomini e per le sue relazioni finite, defenestrando il suo precedente compagno. La donna, al fine di essere giudicata con il rito abbreviato, si è sottoposta ad una perizia psichiatrica risultando “vittima di una personalità borderline e narcisistica” ma tuttavia “capace d’ intendere e di volere”. Era stata la stessa vittima a definirla “lucida” al momento del reato.

SFREGIÒ CON ACIDO EX: SENTENZA SARA DEL MASTRO ATTESA PER OGGI

L’avvocato di Giuseppe Morgante, Domenico Musicco, alla vigilia della sentenza di primo grado a carico di Sara De Mastro si augura che la condanna possa essere adeguata alla gravità del reato commesso ed in merito ha commenta a Il Giornale: “La pena dovrà comunque essere importante, segno di giustizia e non di giustizialismo e dovrà avere una funzione non solo punitiva ma anche rieducativa in modo che Sara Del Mastro, una volta fuori dal carcere, venga messa in condizione di non fare più del male”. La vittima Giuseppe Morgante, quando la ex Sara iniziò a mostrarsi ossessiva aveva reagito denunciando tutto anche a Le Iene e spiegando al programma di aver tentato di fare lo stesso per ben due volte anche ai carabinieri ma senza successo ed infine di aver denunciato alla polizia ma senza che la situazione cambiasse minimamente. A tal proposito l’avvocato Musicco ha concluso: “Non dimentichiamo che Morgante ha subito un danno enorme. Per lo sfregio permanente del viso e le lesioni gravissime il suo è un caso di omicidio d’ identità per il quale il Codice rosso, entrato in vigore un mese dopo questa aggressione, prevede un inasprimento della pena da un minimo di 8 a un massimo di 14 anni. Perché svilire quindi il caso di questo ragazzo?”.



