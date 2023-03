Sfruttamento minorile negli USA/ Inchiesta NYT: “storie da romanzo di Dickens”

Sfruttamento minorile, l’inchiesta del New York Times costringe Joe Biden a intervenire. Sono migliaia i minori che hanno attraversato l’America Centrale con la speranza di una vita migliore, per raggiungere gli Stati Uniti ed essere impiegati in mansioni pericolose e spesso massacranti. A fine 2022, l’agenzia Reuters aveva segnalato che in alcune fabbriche dell’Alabama, al servizio delle case automobilistiche Hyundai e Kia, tra i lavoratori spiccavano ragazzini dodicenni. E si tratta solo di uno degli ultimi, eclatanti casi di sfruttamento minorile.

L’inchiesta del New York Times è stata condotta da Hannah Dreier in quasi un anno di indagini e ha svelato un vero e proprio mondo sotterraneo, diffuso in tutti e 50 gli Stati, finora ignorato dalle autorità federali e dai datori di lavoro. Eppure, la giornalista ha svelato che nei parcheggi delle fabbriche erano gli stessi operai ad ammettere apertamente di essere dei bambini. Hannah Dreier ha dunque indagato sulla sorte dei bambini che varcavano il confine degli Stati Uniti e finivano per svolgere turni massacranti, spesso notturni, in fabbriche di biscotti, di componenti di automobili, lavanderie. L’inchiesta ha suscitato un tale orrore da indurre il presidente Joe Biden ad annunciare una task force e misure più restrittive per debellare lo sfruttamento minorile.

Sfruttamento minorile negli Stati Uniti, “storie da romanzi di Dickens”

Dopo l’inchiesta del New York Times, la deputata del Michigan Hillary Scholten ah dichiarato alla Camera dei Rappresentanti che “queste storie di bambini che abbandonano la scuola, collassano per la stanchezza e si fanno strappare gli arti dalle macchine sono ciò che ci si aspetterebbe di trovare nei romanzi di Charles Dickens o di Upton Sinclair. Ma non in una storia sulla vita quotidiana del 2023, non negli Stati Uniti d’America”. Come analizza il quotidiano Liberation, fin dall’inizio del suo mandato Joe Biden aveva inteso distaccarsi dal predecessore Donald Trump e restituire dignità ai minori che si affollavano lungo la frontiera con il Messico, anziché procedere alla loro detenzione in luoghi di documentati abusi e violenze. In due anni, tuttavia, 250.000 minori non accompagnati sono stati registrati alle frontiere, mandati da soli proprio a causa della politica di Biden di respingere gli adulti ma non i minori.

L’intento di Joe Biden in tema di immigrazione era di prendere in carico questi minori e fornire loro una collocazione e un’istruzione. Ma, come ha mostrato l’inchiesta, spesso gli “sponsor” che si sono offerti di ospitare questi minori non accompagnati erano mossi dall’avidità, addirittura erano parenti o sconosciuti che imponevano ai bambini e agli adolescenti di trovarsi un lavoro per ripagare debiti e interessi spesso inesistenti, all’insegna solo della sete di denaro. Alimentando in questo modo un mondo parallelo di atroce sfruttamento minorile in tutti gli Stati Uniti.

Usa, le falle nell’amministrazione che hanno permesso lo sfruttamento minorile

L’amministrazione di Joe Biden ora intende inasprire le pene nei confronti dei datori di lavoro che sfruttano manodopera minorile, ma l’inchiesta del New York Times ha mostrato anche una profonda debolezza delle agenzie statali, che non controllano l’identità degli “sponsor” che si offrono di ospitare i bambini. Nonostante l’obbligo di controllo tramite telefono, 85.000 minori sono completamente scomparsi dal radar dell’amministrazione pubblica, diventando invisibili e irrintracciabili. L’inchiesta ha anche documentato casi di minori che avevano trovato il coraggio di chiedere aiuto alle istituzioni attraverso la linea dedicata, ma senza ottenere alcuna risposta e vedendosi così costretti alla fuga.

Mentre Joe Biden, forse in vista delle elezioni, ha annunciato a gennaio un tasso di disoccupazione ai minimi storici con una percentuale del 3,4%, alcuni Stati stanno fronteggiando una mancanza di manodopera. Accade per esempio nello Iowa, dove si sta vagliando un disegno di legge per occupare i posti di lavoro meno appetibili. In che modo? Non attraverso salari più allettanti o diritti garantiti, bensì permettendo lo sfruttamento minorile di ragazzi con almeno 14 anni, esentando al contempo i datori di lavoro in caso di malattia, incidenti e morte sul posto di lavoro dei giovanissimi operai.

