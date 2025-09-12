A Uomini e Donne, durante il momento dedicato a Gemma Galgani, la dama Miriana sbotta contro Mario, cavaliere che sta uscendo con la dama di Torino.

La registrazione di Uomini e Donne dell’11 settembre 2025 ha regalato diversi colpi di scena come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi. Oltre a Flavio che è stato definito “moscio” dalle corteggiatrici Sara e Michela con cui ha fatto le esterne, c’è stato tempo per il trono over. La partenza è stata affidata come sempre a Gemma Galgani che sta uscendo con Mario, uno dei nuovi cavalieri per cui sembra avere un debole particolare e il confronto tra la dama e il cavaliere ha portato ad un risvolto inaspettato.

Mario, arrivato a Uomini e Donne per cercare l’amore, oltre ad aver cominciato una frequentazione con Gemma Galgani sta uscendo anche con altre dame. In particolare, Mario si sta soffermando sulla conoscenza con Gemma, con Magda con cui era uscito anche in precedenza e con Miriana che, durante il confronto, ha perso la pazienza.

Miriana contro Mario a Uomini e Donne: ecco perché

Come fa sapere Gemma Palagi nelle sue anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne dell’11 settembre, durante il confronto al centro dello studio, Mario dichiara di voler portare avanti solo la conoscenza con Gemma e Magda mentre finisce quella con Miriana. Una decisione arrivata perché Miriana, in studio, ha perso la pazienza spiegando la situazione.

La dama, infatti, ha fatto una sfuriata contro il cavaliere accusandolo di non rispondere ai messaggi e di essere disinteressato a conoscerla. Non vedendo, dunque, un vero interesse nei propri confronti, Miriana ha deciso di mettere un punto e di chiudere definitivamente la conoscenza.

