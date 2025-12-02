Simone De Bianchi sotto accusa al Grande Fratello 2025: le sue dichiarazioni nella Casa fanno infuriare anche Simona Ventura

Le brutte frasi di Simone De Bianchi hanno occupato inevitabilmente uno dei blocchi della nuova diretta del Grande Fratello 2025. Simona Ventura ha annunciato un provvedimento per le esternazioni fatte dal ragazzo, rimproverando severamente anche l’atteggiamento goliardico di coloro che erano lì con lui e hanno commentato ridendo le frasi del gieffino.

“È una cosa molto grave”, ha annunciato subito un’infuriata Simona Ventura, che ha accusato non solo Simone per il suo atteggiamento, sbagliato anche se solo per scherzo, ma anche con Domenico D’Alterio e con la madre del ragazzo, Francesca Carrara, che ha anzi riso delle esternazioni del figlio. “Siccome lo prendiamo sempre in giro perché non conclude mai nulla, è nata questa cosa in modo scherzoso”, ha cercato di giustificarlo Francesca, cosa che ha scatenato anche la reazione di Sonia Bruganelli.

Simone De Bianchi nel mirino delle critiche al Grande Fratello: da Simona Ventura ad Ascanio Pacelli

“A me questa cosa ha lasciata esterrefatta – ha esordito l’opinionista in studio – e non solo che tu abbia riso lì, ma che adesso tu stia cercando di difenderlo anche in modo diseducativo.” Bruganelli ha poi continuato: “Da mamma di figlio maschio, ti dico che noi abbiamo una responsabilità enorme! Che tu non te ne sia accorta è un problema grande, la settimana scorsa sei rimasta allibita per il gesto di Omer, ma questo è molto più grave.”. Il rimprovero è poi proseguito con Ascanio Pacelli, che ha avuto parole durissime per i colpevoli: “Mi hai fatto vergognare, tu e Domenico, avete dato uno spettacolo che mi ha fatto vergognare, avete trasmesso un messaggio orrendo”. “Io chiedo scusa, prendo tutte le conseguenze, ma lì, in quel momento, è una cosa che è uscita come scherzo”, ha concluso Simone, a seguito di cui sono giunte le scuse di Domenico, Francesca e anche Benedetta che era lì con loro.