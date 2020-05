SGARBI A LA ZANZARA 96 INSULTI IN 15′ A PARENZO/ “Finto ebreo, amico dei terroristi!”

Pubblicità

Vittorio Sgarbi da record in radio a “La Zanzara“. Su Radio 24 David Parenzo stava discutendo con Sgarbi sul ritorno di Silvia Romano in Italia dopo la liberazione dai suoi rapitori in Africa, con il critico d’arte che era già stato estremamente duro con la cooperante per la sua scelta di conversione all’Islam. “Questa volta ti sbagli, lei è una vittima. Vedi troppe serie tv“, l’aveva incalzato Parenzo, criticando le accuse di collusione con il terrorismo islamico che aveva portato avanti Sgarbi. Che a questa affermazione ha rincarato però pesantemente la dose:: “No, è complice dei terroristi, potrebbe indossare una cintura piena di dinamite.” E su Parenzo è arrivata una vera e propria pioggia di insulti: “Terrorista, imbecille, povero cretino, povero idiota, povero scemo, idiota, amico dei terroristi, finto ebreo, pompi***o di m***a…” con Sgarbi che ha perso completamente ogni freno come spesso gli capita anche in tv: solo che stavolta è riuscito a mettere a segno un vero e proprio record.

Pubblicità

SGARBI, RECORD DI INSULTI CONTRO PARENZO

Apostrofando il conduttore de La Zanzara, Sgarbi è riuscito a sparare ben 96 insulti nel giro di 15′ di collegamento, probabilmente un nuovo record assoluto nel quarto d’ora se l’insulto fosse una disciplina olimpica. Per Sgarbi era intollerabile sentire Parenzo difendere Silvia Romano, col critico che ha argomentato così la sua avversione verso la cooperante: “Se tu fai propaganda per loro, vuol dire che sei pronta a fare quello che ti chiedono, compreso mettersi una cintura di dinamite. Bisogna fare prevenzione, c’è il rischio che venga utilizzata da una banda terroristica per mettere in difficoltà l’Italia”. Per Sgarbi la conversione di Silvia Romano è stata paragonata ad “andare a cena con Totò Riina e dire che è stato corretto, gli amici dei terroristi devono andare in galera“. Parenzo non ha smesso di controbattere: “Stavolta ti è uscita male, Silvia Romano è vittima, non complice“. Da lì in poi Sgarbi non ha avuto freni: “E tu sei un cretino, un finto ebreo“, dando a Parenzo tra le molte altre cose dette per 14 volte del povero idiota, per 11 volte del povero cretino e per 11 volte dell’amico dei terroristi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA