Sgarbi, cena in ristorante di Fano “Contro dittatura”/ Video, arrivano i carabinieri

Nuovo gesto di protesta da parte dell’onorevole Vittorio Sgarbi, che ieri si è presentato in un ristorante marchigiano dopo le ore 21:00, cenando in compagnia di altre persone. Sgarbi aveva annunciato la sua serata negli scorsi giorni, spiegando che avrebbe mangiato presso lo “Chic” di Umberto Carriera, un ristoratore pesarese divenuto noto per le sue proteste contro gli ultimi Dpcm. Come riferito da Il Resto del Carlino e il Giornale, Sgarbi si è presentato in compagnia della sua assistente, ed ha cenato assieme ad altra gente e al ristoratore. La notizia evidentemente si è sparsa in fretta visto che nel giro di breve tempo i carabinieri hanno bussato alla porta del locale. “C’è una pattuglia delle forze dell’ordine qui fuori – commentava Sgarbi – se dovessero entrare per farci chiudere, diremo loro che stiamo facendo una riunione politica e privata. Così è”. Quindi Sgarbi ha aggiunto: “Sono in un ristorante molto bello e sto aspettando di cenare. Certo che ho mantenuto le promesse, sono sempre dalla parte di Carriera e credo che uno come lui, tra tre anni, potrebbe entrare direttamente in senato. Da Fano, arriverà dritto a Roma”.

SGARBI: “FONDEREMO UN NUOVO PARTITO, LO CHIAMEREMO VIRUS”

Parlando poi con l’Adnkronos il noto critico d’arte ha proseguito: “Siamo una ventina di persone dentro a un ristorante in via San Francesco d’Assisi a Fano e stiamo mangiando tranquillamente ma fuori è pieno di carabinieri. Forse hanno fame anche loro”. Ricordiamo che le Marche non sono zona rossa ma gialla, ma comunque vige l’obbligo di chiusura dei ristoranti alle ore 18:00, e coprifuoco notturno dalle 22 alle 5:00 di mattina. “Ho trovato un ristoratore che ha messo a disposizione il suo locale perché privato della sua libertà – ha proseguito ancora Sgarbi – sono qui con il mio amico, il produttore Giulio Borgognoni e altri per fondare un nuovo partito politico che chiameremo ‘virus’“. Chiaro il perchè della cena: “Vogliamo mandare un messaggio a chi ci ha privato della nostra libertà: che siamo la resistenza contro una dittatura fascista. Dopo andremo a San Marino dove potremo vedere in tempo reale che lì si può mangiare tranquillamente”. Non è ben chiaro se i carabinieri abbiano fatto delle multe o abbiano preso solamente le generalità dei presenti. Di seguito il video di quanto accaduto ieri





© RIPRODUZIONE RISERVATA