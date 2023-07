Sgarbi e Morgan contro Amadeus a Sanremo/ “Sfrattiamolo che lì ha messo le tende”

Sgarbi e Morgan attaccano Amadeus per Sanremo: “Non se ne intende di musica”

Durante una serata al Maxxi tenuta da Vittorio Sgarbi e Morgan, i due hanno attaccato Amadeus nella sua veste di direttore artistico di Sanremo. Secondo il critico d’arte e l’artista, quest’ultimo non avrebbe le competenze musicali per gestire quel ruolo.

L'anno che verrà, il Capodanno 2024 con Amadeus arriva in Calabria/ Lo spoiler tv

“Domani mi occuperò del caso Sanremo, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?” afferma Sgarbi e Morgan interviene facendo eco: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”. Poi Sgarbi conclude offrendo il posto a Morgan al Festival: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende“.

Morgan choc sul suicidio del padre/ "Ha preso una lametta, è partito dal polso fino al collo"

Morgan e la critica ad Amadeus per Sanremo: “Non è un musicista”

La posizione di Morgan nei confronti di Amadeus era chiara già molto prima dell’intervento di Sgarbi; quando l’artista si era lasciato andare ad alcune critiche sulla presenza del conduttore a Sanremo. Ai microfoni del settimanale Oggi, il futuro giudice di X-Factor dichiarava: “Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. “

E ancora: “Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo”.

Sanremo 2024: Andrea Delogu ed Ema Stokholma al fianco di Amadeus/ L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA