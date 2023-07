Sgarbi, frecciatina ad Amadeus “Morgan ha una competenza musicale superiore”/ “Ha tutti i titoli per Sanremo”

Vittorio Sgarbi difende Morgan da Amadeus e Fiorello

La querelle che ha come protagonisti Morgan e Amadeus e che ha coinvolto Rosario Fiorello che ha difeso l’amico con un video pubblicato sui social continua e coinvolge anche Vittorio Sgarbi che, come riporta La Repubblica, scende in campo difendendo il cantautore milanese e le sue competenze musicali da Amadeus, ma anche da Fiorello.

“In questi giorni convulsi, di polemiche e di critiche, al di là delle mie responsabilità d’incontinenza verbale, voglio ribadire che sono andato al Maxxi per uno spettacolo di e con Morgan, che prevedeva l’esecuzione di sue canzoni, tanto da essere indicato in cartellone con inequivocabile rilievo. Lo ribadisco perché a personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come Fiorello e Amadeus, non si può consentire di irridere non me, che ho l’esperienza e la forza per difendermi, ma Morgan stesso, uomo dai trascorsi familiari tormentati, ma spirito nobile e grande musicista”, fa sapere Sgarbi.

Le parole di Sgarbi in difesa di Morgan

Vittorio Sgarbi, poi, non nasconde di considerare la cultura e la competenza musicale di Marco Castoldi, vero nome di Morgan, superiore rispetto a quelle dell’attuale direttore artistico del Festival di Sanremo. “La sua conoscenza e competenza musicale è indiscutibilmente superiore a quella di Amadeus. Amadeus è un buon presentatore, come Gabriella Carlucci, ma non è un grande musicista, e di Fiorello, buon comico e cantante dilettante, a cui non si può consentire, per mia colpa, di dire, con sufficienza: ‘Faccia Morgan il direttore artistico’, come se questa eventualità fosse una stranezza”.

Infine, come si legge su La Repubblica, conclude così: “Morgan ha tutti i titoli. E per talento, sensibilità e cultura ha certamente più titolo e merito, per scegliere le canzoni di Sanremo, di Amadeus e Fiorello. Verrà il momento che Amadeus sarà chiamato a spiegare opere d’arte, e Fiorello dirà che ha più competenza di me. Nessuna polemica con Amadeus, ma il tentativo di affermare le capacità e le qualità di Morgan, musicista e poeta”.

