Sgarbi sedia in faccia a Mughini: rissa in diretta tv/ Video, lite a Stasera Italia

Più di una lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Una vera e propria rissa a colpi di sedia quella andata in scena nel corso della trasmissione “Stasera Italia” su Rete 4. Prima sono volate le parole grosse, con un violento scambio di accuse e insulti, poi si è arrivati alle sede, sfiorando lo scontro fisico. I due sono stati separati dal conduttore della trasmissione, come si evince dal video di MediasetPlay. Poi è stato mandato in onda un servizio, dopo il quale nello studio è riapparso solo il critico d’arte. I due però non sono nuovi a diverbi e liti in diretta tv. A gennaio, ad esempio, sempre su Rete 4 ma nella puntata di “Quarta Repubblica”, i due si scontrarono durante il dibattito sulla tendenza di Matteo Salvini di indossare la divisa della polizia. Mughini parlò di «ciarlataneria» del ministro dell’Interno, arrivando a paragonare la scelta di Salvini con lo stile di alcuni dittatori sudamericani.

SGARBI, SEDIA IN FACCIA A MUGHINI: RISSA IN DIRETTA TV

Vittorio Sgarbi richiamò invece il regolamento vigente, spiegando che quella pratica non è vietata. Non si fece attendere la replica di Giampiero Mughini, che scatenò le ire del critico d’arte. E la discussione, che fino ad allora era stata pacata, degenerò ad una velocità supersonica esattamente come quella che è andata in scena oggi e che sta già facendo il giro dei social. Stasera però la tensione si è alzata insieme alle sedie. Gli animi si sono accesi quasi subito con il conduttore Giuseppe Brindisi che ha faticato a tenere a freno i due ospiti. «Lo prendo a pedate», ha attaccato Mughini dopo una battuta di Sgarbi. E alla fine i due sono arrivati allo scontro alle spalle di Maria Giovanna Maglie. Sgarbi ha colpito lo scrittore con una serie, quindi il conduttore ha mandato in onda la pubblicità. Nel frattempo Mughini ha lasciato la trasmissione. E il video della rissa tv è diventata subito virale.

Sgarbi e Mughini si prendono a sediate a #StaseraItalia 🤹‍♂️





