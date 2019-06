SGARBI SHOW A LA7/ Video:”Teste di ca*zo, a Firenze e Milano c’è la me*da suprema!”

Vittorio Sgarbi show a L’aria che tira, la trasmissione di Myrta Merlino in onda su La7, rete che ultimamente sembra ispirare il critico d’arte in maniera particolare, come si è visto pochi giorni fa nella trasmissione Non è l’Arena di Giletti, teatro di uno scontro “memorabile” con Marysthell Polanco. Questa mattina l’oggetto di discussione non sono le cene eleganti di Silvio Berlusconi bensì di spesa pubblica e sprechi. Sgarbi la prende larga parlando del Palazzo Lombardia: “Il palazzo del povero e forse innocente Formigoni che bisogno c’era di farlo? C’era o non c’era il Pirellone? Perché le istituzioni devono moltiplicare la spesa pubblica di idiozie, di soldi buttati, di insolenze? Un consiglio regionale può anche stare in un prato, non ha bisogno di un palazzo di 32 piani! La spesa pubblica è buttata in insensatezze di gente che non difende il patrimonio artistico, i castelli, che non costruisce i palazzi, la case, ma costruisce merda pubblica!”. Ilarità in studio, ma è solo l’inizio.

VITTORIO SGARBI SHOW

Nel mirino di Vittorio Sgarbi, in fatto di sprechi e opere inutili, è finito ancora una volta il Palazzo di Giustizia di Firenze. La conduttrice Myrta Merlino, ricordandosi come questa non sia la prima volta che il critico d’arte cita l’edificio in questione, chiede alla regia di recuperare una foto dell’opera per commentarla insieme a lui e farla vedere al pubblico in studio. Si può dire che questo sia l’inizio della fine, con Sgarbi che si scatena:”Quella è un’impresa di 30 anni di spesa pubblica buttata in una merda suprema della città di Firenze. Ma peggio di così cosa potevi fare? E’ più alta della cupola di Santa Maria del Fiore! Ti ricordi il Pirellone? Perché Formigoni – che Dio lo abbia in gloria – ha fatto il Palazzo Lombardia? Che ca*zo serve? (…) Teste di ca*zo”. Merlino capta il problema, “va bene, va bene”, ma è troppo tardi: clicca qui per il video dello Sgarbi-show!

