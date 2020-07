Sgarbi: “Tra Simona Ventura e Terzi durerà 3 anni e mezzo”/ La previsione sulle nozze

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti a convolare a nozze ma per qualcuno il matrimonio è destinato a finire dopo pochi anni. A lanciare la previsione sulla coppia è Vittorio Sgarbi, ospite di Alessio Viola e Adriana Volpe nella puntata di Ogni Mattina andata in onda, che si è appunto detto convinto che queste nozze non avranno vita lunga. “Durerà tre anni e mezzo” ha dichiarato il noto critico d’arte in diretta, motivando poi la sua previsione “Terzi lo conosco, è un seduttore seriale. Dopo un po’ si stanca”. Un’affermazione arrivata a sorpresa e non priva di sarcasmo quella di Sgarbi, che ha spiazzato i presenti in studio. D’altronde non è stato l’unico momento del quale si è reso protagonista, visto che ha poi litigato con tutti, conduttore compreso.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: tutto pronto per il matrimonio a Rimini

Tornando al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, questo è stato confermato proprio pochi giorni fa dalla conduttrice, che ha inoltre svelato il luogo in cui si pronuncerà il sì: Rimini. “È certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare”, ha raccontato al settimanale Chi proprio la Ventura. “Del resto avevamo già fissato una data, che poi è saltata. Ma, appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo”. Se l’amore tra la Ventura e Terzi è più che saldo, la previsione di Vittorio Sgarbi potrebbe trovare la replica proprio della conduttrice che è ben nota per non rimanere in silenzio di fronte ad affermazioni simili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA