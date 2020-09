Sgarbi, video show “Lucarelli e Scanzi pettegoli”/ “Briatore? Loro veri negazionisti”

Sul suo canale YouTube è intervenuto nelle scorse ore il critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi, che, mediante un filmato che sta registrando migliaia di visualizzazioni, ha puntato il dito contro due personaggi noti al pubblico televisivo italiano: Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi. Una polemica nata da quanto accaduto a Flavio Briatore, positivo al Coronavirus dopo aver protestato a lungo contro la decisione ministeriale di impedire il ballo nelle discoteche e nei locali all’aperto dopo Ferragosto. Così, in un video nel quale tiene in mano un giornale e il suo smartphone, Sgarbi ha sottolineato che tanto Lucarelli quanto Scanzi, “hanno l’ossessione dell’età, pensano che abbia qualcosa a che fare con le idee e le capacità o con un minore quantitativo di energie. A parte che, anche se fosse, dovrebbero portare rispetto a questa condizione, ma poi sono fastidiosi nell’insistere sull’età di Briatore e sulla mia, come se fosse decisiva per stabilire l’energia mentale. Sono solo dei pettegoli, inaciditi e sgradevoli”.

VITTORIO SGARBI: “SCANZI È STATO IL PIÙ NEGAZIONISTA DI TUTTI”

Vittorio Sgarbi, tuttavia, nel filmato prende di mira soprattutto Andrea Scanzi, verso il quale nutre una certa antipatia, come si era intuito anche dai video pubblicati in passato, nei quali non ha perso occasione per aggredire verbalmente il giornalista e attore teatrale. “Quando la minaccia del Covid-19 cresceva – afferma Sgarbi –, lui invitava tutti a vedere i suoi spettacoli, è stato più negazionista di tanti altri. Eppure oggi difende un modello italiano che è stato fallimentare, visto che siamo il quarto paese per morti in relazione agli abitanti”. Su Selvaggia Lucarelli, altro bersaglio del suo video, Sgarbi asserisce: “Lei e Scanzi hanno un nemico comune in Briatore, che sarebbe stato incosciente nei suoi comportamenti. Ma di cosa stiamo parlando? È andato a farsi visitare per un’altra malattia (l’ormai celebre prostatite, ndr) e hanno scoperto che era contagiato, ma non malato. Fosse morto sareste stati felici, ma non è successo né a lui né a tutti i dipendenti del Billionaire di Porto Cervo”.





