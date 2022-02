Sgarbi vs Alessia Morani “Bonus psicologo serve a lei”/ Lui col girarrosto in tv…

Vittorio Sgarbi è abituato a sorprendere, ma stavolta tutto ci saremmo aspettati tranne che vederlo collegato con L’Aria che tira con il girarrosto alle sue spalle. «Questa meravigliosa immagine», il commento della conduttrice Myrta Merlino, che poi lo ha affiancato a Umberto Carriera, leader di “Io Apro”, perché c’è una collaborazione in corso con il suo Rinascimento. «Cosa c’entro? Io apro le teste, i cinema, le palestre, i ristoranti e i teatri, quello che è stato sempre aperto in Spagna. Le chiusure sono state malefiche, un ristorante chiuso alle 18 è una violenza. L’ho cercato e ho trovato in lui energia, nulla contro il vaccino ma contro uno Stato oppressivo», ha spiegato il critico d’arte.

Quando gli ricordano che ora tutto è aperto, Vittorio Sgarbi precisa: «Io voglio aprire le menti che hanno accettato le chiusure del governo, erano menti chiuse». Alessia Morani non la prende affatto bene e gli ricorda che oggi è stato approvato il bonus psicologo: «Se lo sto consigliando a Sgarbi? A chiunque abbia bisogno di un supporto psicologico, c’è tanta gente».

VITTORIO SGARBI E LA BATTUTA DELLA SORELLA

Vittorio Sgarbi l’attacca: «Credo ne abbia più bisogno lei, perché io ho un pensiero, lei non ce l’ha e non lo conosciamo. Mai visto. Lei ha il pensiero del suo partito, io ho le mie idee. Vada lei dallo psicologo! Ci hanno salvato i cittadini, non il governo». Ma il politico e critico d’arte ne ha anche per Alessandro Cecchi Paone, reo di averlo interrotto mentre spiega con fervore la sua iniziativa “IoApro al Rinascimento”. «Non sono credibile? Tu non lo sei mai», la replica.

Alla fine, però, a prenderlo in giro sul girarrosto è proprio la sorella. Myrta Merlino, infatti, ad un certo punto legge un messaggio ricevuto da Elisabetta Sgarbi sul suo cellulare: «Con il girarrosto dietro sei puro futurismo». Lui stavolta non se la prende ovviamente, ma anzi scoppia a ridere. E non fa mancare la sua replica divertita: «Siamo all’ultimo spiedo».

