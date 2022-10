Sgravio contributivo INPS/ Incrementato al 2% in busta: cosa succede se non si ha?

Lo sgravio contributivo dell’INPS è finalmente ufficiale. L’ente nazionale della previdenza sociale, provvederà ad incrementare la percentuale rispetto a quella precedente.

Sul Decreto Aiuti Bis si legge che lo sgravio contributivo dello 0,8% è stato presentato e ufficialmente introdotto dalla legge di Bilancio del 2022, incrementando il valore al 2 per cento. Un percentuale significativa – seppur non eccessiva – che potrebbe far presupporre un miglioramento.

Sgravio contributivo INPS: da a quando è approvato

Lo sgravio contributivo INPS (13esima inclusa) è attivo dal mese di luglio 2022, la cui durata massima è di 5 mesi, fino a dicembre di quest’anno (2022). Molti lavoratori però, lamentano di aver visto una lieve diminuzione in busta paga soltanto adesso.

Effettivamente molti datori di lavoro non si sono adeguati in tempo solo perché la circolare dell’ente della previdenza sociale è arrivato soltanto adesso. Ma questo “esonero autonomo”, non esclude la possibilità di ricevere gli arretrati, anzi, è un obbligo che il datore di lavoro provveda al risarcimento del vecchio sgravio.

Questo vuol dire che si provvederà ad un conguaglio, per decretare l’importo totale da sgravare e farlo nei mesi successivi.

Per ottenere lo sgravio contributivo l’INPS ha dato delle direzioni specifiche, e lo ha fatto comunicandolo ufficialmente con il messaggio n. 3499/2022. All’interno del documento si nota la possibilità data al datore di lavoro, di far recuperare gli sgravi contributivi non maturati al 2% ai suoi dipendenti.

Se fino al mese di settembre 2022 in busta paga non risultasse lo sgravio contributivo INPS del 2%, allora il titolare dell’attività dovrà provvedere a delle denunce contributive nei flussi di competenza riguardo i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Per maggior chiarezza, il datore di lavoro sarà libero di scegliere se far recuperare gli arretrati in un’unica soluzione oppure se suddividerla in più mensilità. Il tempo massimo per mandare gli arretrati sarà fino all’ultima busta paga dell’anno 2022.











