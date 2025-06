Shablo, chi è il produttore e dj che nel 2024 ha preso parte a Sanremo con "La mia parola"? La vita oltre la musica: "Vivo in Umbria con mia moglie"

Shablo, nato a Buenos Aires da una famiglia in parte di origine italiana, si è trasferito in Italia quando era un ragazzino. Proprio nel Bel Paese, e in particolar modo a Perugia dove ha vissuto, è entrato in contatto con la scena hip hop, avvicinandosi dunque alla musica e cimentandosi nei primi esperimenti rap. È però con il lavoro del DJ Producer che ha cominciato a farsi conoscere, decidendo poi di trasferirsi a Bologna per lavorare alla sua musica.

Nel 2003 per Shablo è arrivata la prima collaborazione importante, con i Club Dogo, mentre più avanti il produttore e disc jockey si è trasferito in Olanda, ad Amsterdam, per lavorare su diversi progetti.

Nel 2007, invece, ha cominciato a lavorare con vari artisti italiani nonché internazionali, collaborando anche musicalmente con grandi brand come Nokia. Nel 2025 per la prima volta ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo ma non come cantante sul palco, bensì come produttore: a cantare la sua canzone sono stati Guè, Joshua e Tormento.

Shablo, chi è: la vita privata oltre la musica

Shablo è non solamente un produttore e dj affermato sul panorama musicale ormai da vent’anni, che vanta collaborazioni con i più grandi artisti italiani e internazionali. È, nella vita privata, anche una persona semplice che gode delle piccole cose. Nonostante il suo lavoro lo porti spesso in giro, Shablo vive ancora in Umbria: con lui la donna che è al suo fianco da più di venti anni e condivide con lui la quotidianità.

“Ho la mia casa nella Valle del Nestore, dove ho mille olivi e allevo alpaca. D’altronde pure mia moglie è umbra, l’ho conosciuta a 16 anni e non ci siamo più lasciati” ha raccontato Shablo a “La Nazione”. Non si conosce l’identità della donna che condivide la sua vita con Shablo da quando sono appena due ragazzini, ma a quanto pare si tratta di un amore importante e duraturo.

