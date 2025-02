Chi è la compagna di Shablo? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo da quando il disc jockey argentino è salito sul palco del Teatro Ariston, per presentare la sua canzone “La mia parola” insieme a Joshua, Tormento e Gue Pequeno. Il produttore discografico è senza dubbio uno dei protagonisti di Sanremo 2025, riuscendo a portare nella kermesse musicale nomi storici del mondo del rap italiano. Il suo brano, poi, è riuscito a conquistare anche i più scettici, trasformandosi in breve tempo in una hit.

Guè Pequeno non c'è a Sanremo 2025 per la finale? Spunta una foto in Francia/ "Assente nelle interviste"

Negli anni, il deejay è diventato un mondo noto nell’ambiente musicale grazie ai suoi numerosi successi. Ma, cosa si sa della sua vita privata? Shablo è molto riservato e ha sempre lasciato trapelare pochissime informazione relative alla sua vita sentimentale. Nonostante ciò, è risaputo che da molti anni Shablo ha una compagna di origini umbre. Il suo nome e la sua identità restano un mistero, ma l’artista l’ha menzionata di recente in un’intervista a La Nazione: “Ho la mia casa nella Valle del Nestore, dove ho mille olivi e allevo alpaca. D’altronde pure mia moglie è umbra, l’ho conosciuta a 16 anni e non ci siamo più lasciati”.

DUETTO SHABLO FEAT GUÈ, JOSHUA, TORMENTO E NEFFA, COVER: ASPETTANDO IL SOLE / "La sfida nostra è..."

Shablo, ecco chi è la compagna del deejay in gara a Sanremo 2025

Ma chi è esattamente Shablo? Pablo Miguer Lombroni Capalbo (questo il suo vero nome) nasce a Buenos Aires il 17 novembre 1980, prima di trasferirsi, poco dopo, a Perugia con tutta la famiglia. Negli anni ’90 si approccia al mondo del rap in Puglia, lavorando con i Club Dogo nei primi anni 2000. Dopodiché, Shablo lascia l’Italia per andare ad Amsterdam, collaborando con il team internazionale Feel Good Productions. Nel 2008, esce il suo album di debutto, “The Second Feeling”, che vanta collaborazioni con musicisti internazionali.

Shablo e Guè Pequeno a Sanremo 2025, moglie del dj e fidanzata del rapper: chi sono?/ Il gossip…

Nel 2013, Shablo fonda insieme al rapper e collega Marracash l’etichetta discografica indipendente “Roccia Music”. Successivamente, lavora con molti artisti, tra cui Fabri Fibra e Sfera Ebbasta. Inoltre, è co-produttore di alcuni degli album di maggior successo degli ultimi anni, tra cui “Santeria” di Marracash e Gue Pequeno e “Rockstar” di Sfera Ebbasta. Attualmente, vive in Umbria con la compagna, quattro alpaca e molti olivi. Nel 2025, Shablo si mette in gioco partecipando a Sanremo 2025 partecipando insieme all’amico fraterno Gue, Joshua e Tormento.