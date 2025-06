Chi è la moglie di Shablo

Tra i protagonisti del Radio Zeta Future Hits Live 2025 troviamo anche Shablo, il noto deejay salirà sul palco per presentare il singolo di Sanremo 2025 La mia parola, cantato da Joshua, Tormento e Gue. Ma se il deejay è noto in tante zone d’Europa e non solo in Italia, non tutti conoscono la vita privata di Shablo. Del deejay sappiamo infatti che è sposato, anche se sono veramente rare le occasioni in cui Shablo ha parlato delle sue questioni di cuore. In alcune di queste occasioni, però, ha raccontato come la donna della sua vita sia la stessa da una vita in realtà:

“Ho la mia casa nella Valle del Nestore, dove ho mille olivi e allevo alpaca. D’altronde pure mia moglie è umbra, l’ho conosciuta a 16 anni e non ci siamo più lasciati” ha raccontato in una intervista concessa a La Nazione. Oltre a essere realizzato sul lavoro, Shablo ha incontrato la felicità anche dal punto di vista sentimentale.

Shablo e il suo punto di vista sulla musica

Produttore, deejay e scopritore di talenti, oltre ad essere attivo sul campo imprenditoriale, Shablo ha cercato di non farsi mancare niente nel corso degli anni. E in una intervista concessa a Rolling Stone, ha rivelato:

“La musica è uno splendido metodo espressivo, ma non è detto che per tutti debba esserci spazio nel mercato o nella classifica. Uno può anche fare un altro lavoro e far musica per sfogarsi” le parole del deejay che si è espresso anche sulle produzione dei colleghi e sull’andamento attuale della canzone. Nativo di Buenos Aires in Argentina, Shablo è arrivato presto in Italia dove ha posto le basi per una grande carriera, lavorando per svariate case discografiche e arricchendosi con il passare degli anni.

