Shablo/ Collaborazioni con artisti di fama mondiale come: Justice, Duran Duran, Mya..

Shablo: collaborazioni con artisti di fama mondiale….

Shablo torna protagonista e lo fa sul grande palcoscenico dei Seat Music Awards. Per molti potrà essere poco conosciuto, ma in realtà è uno dei più famosi disc jockey e produttori conosciuti in Italia. Nasce in Argentina nel 1980 con il nome di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, si trasferisce poi in Italia in tenera età (aveva solo 9 anni) e questo lo porta ad essere naturalizzato come cittadino italiano. Attualmente vive ad Amsterdam, ma porta ancora l’Italia nel cuore.

Il suo momento di spicco nel panorama italiano è stato negli anni ’90 con l’esplosione dell’hip hop, successivamente nel 2005 si trasferisce nella capitale olandese, ma rimane ancora attivo in Italia. La sua fama è talmente grande che ad oggi lavora con moltissimi artisti di livello mondiale e, inoltre, si pensa che abbia prodotto almeno un beat per ogni artista italiano ancora attivo nel settore. La sua fama ha davvero inizio a livello internazionale con l’uscita del suo primo album da solista “The Second Feeling” del 2007, dopo ciò è stato scelto da Nokia come artista ufficiale Trendslab e grazie a ciò ha potuto intraprendere un tour internazionale di un anno di durata. Ad oggi si contano più di un centinaio di live e alcune collaborazioni con artisti di fama mondiale come: Justice, Duran Duran, Mya, Wu-Tang Clan e moltissimi altri.

Shablo, la sua vita da manager

Shablo, però, non è solo un produttore di grande calibro, ma è anche un ottimo manager infatti è stato proprio lui a lanciare sul panorama musicale italiano uno dei più grandi artisti del momento: Sfera Ebbasta. La sua fama si è vista ancora una volta quando Shablo è stato scelto, insieme ad Ernia, per essere il giurato della quarta edizione del talent show “Is me – Music edition”, lo show, inoltre, potrà essere visto solo su MTV. Shablo non sarà solo un giudice, ma ricoprirà anche il ruolo di mentore e, per questo motivo, la sua vita si intreccerà a quella dei giovani aspiranti musicisti, magari proprio grazie a ciò ci rivelerà qualcosa di più riguardo alla sua vita personale. Della vita privata di Shablo non si sa molto se non che, come afferma lui stesso nell’intervista a Mood Magazine fa fatica a trovare una stabilità e, dato che negli ultimi 5/6 anni ha sempre cambiato casa, fa fatica ad organizzarsi anche solo per due o tre settimane.

Questo ci fa presumere che la sua vita amorosa sia parecchio difficile dato che non riesce a mettere radici in un solo luogo, ma forse è proprio tutto questo viaggiare che lo rende un artista di tale calibro. Nonostante ciò, nella stessa intervista ha ammesso di voler provare a trovare più stabilità: che sia un momento di svolta per la vita dell’artista? Per ora sono solo ipotesi, dovremmo aspettare conferme dall’artista che, speriamo, possa aprirsi un po’ di più riguardo alla sua vita privata. Nel frattempo possiamo però goderci la sua ultima canzone “Luna piena” (Rkomi feat. Irama) uscita proprio il 27 agosto di quest’anno.



