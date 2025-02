Shablo a Sanremo 2025: “Mia moglie? Stiamo insieme da 16 anni e…”

E’ la settimana di Sanremo 2025, attenzione mediatica e curiosità dilaganti abbracciano la kermesse come se non accadesse altro nel mondo; il focus, ovviamente, è sui cantanti in gara e non sfuggono alla rete le curiosità riguardanti un quartetto degno di nota. Stiamo parlando di Shablo, Guè Pequeno, Tormento e Joshua. In particolare sui primi due sono in molti ad interrogarsi a proposito della vita privata; il rapper tra l’altro non è nuovo a voci e rumor di gossip, sicuramente suo malgrado.

Shablo ha una moglie o fidanzata? Questo l’interrogativo di gossip che riguarda il dj a Sanremo 2025 – con Guè Pequeno, Tormento e Joshua – ed a dispetto della grande discrezione dell’artista sul tema siamo comunque in grado di offrire una risposta. Come riporta Il Messaggero, è stato proprio Pablo Miguel Lombroni Capalbo – nome vero di Shablo – a raccontare della sua attualità sentimentale. “Mia moglie è originaria dell’Umbria; ci siamo conosciuti 16 anni fa e da allora non ci siamo più lasciati”. Non sono però reperibili ulteriori notizie e curiosità a proposito della moglie di Shablo oltre a quelle menzionate dal dj.

Come anticipato, non mancano le curiosità di cronaca rosa a proposito di Guè Pequeno a Sanremo 2025 con Shablo, Tormento e Joshua. Spesso il rapper è stato al centro del gossip per via di relazioni con ex fidanzate piuttosto note. Come racconta DonnaGlomour, in passato sarebbe stato legato ad Elena Morali e Nicole Minetti ma la liaison più importante è forse quella con l’ex fidanzata Yusmary Ruano durata circa 3 anni. L’importanza della storia d’amore è testimoniata dalla nascita della prima e unica figlia del rapper, Celine. Arrivati ai tempi odierni, non si hanno notizie di una nuova fidanzata di Guè Pequeno salvo i rumor di qualche settimana fa – anche piuttosto insistenti – a proposito di una possibile liaison con Vera Gemma.