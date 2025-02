Il cantante Shablo farà un feat a Festival di Sanremo 2025 insieme a rapper del calibro di Guè, Joshua e Tormento e c’è grande curiosità per vedere rapper solitamente non adatti a questi palcoscenici in una veste inusuale all’Ariston di Sanremo. Andiamo a vedere meglio chi sono i cantanti che porteranno in Liguria il brano La Mia Parola.

Un mix di musiche e c’è grande curiosità con Shablo che si è raccontato ai microfoni di Rainews ed ha svelato: “Questa canzone è un esercizio di stile, ha vari significati e ho grande fiducia nei miei partner musicali”, con Shablo che è un produttore italo argentino trasferitosi in Italia quando aveva solo 10 anni. Shablo ha dato un grande apporto alla musica italiana ed oltre al ruolo di cantante ha fatto anche il produttore musicale.

Guè è uno dei più attesi in quel di Sanremo 2025, è sicuramente molto atteso e del quartetto è quello più famoso sulla scena musicale nostrana. Un personaggio particolare e fuori dagli schemi, spesso ha parlato della sua musica, non apprezzata da tutti: “A 40 anni ho deciso di tornare a fare ciò che mi piace, mi sento pronto per pubblicare tutto quello che sento davvero mio e vero”.

Guè e non solo, chi sono Joshua e Tormento a Sanremo 2025 con Shablo

Nel corso della sua carriera Guè ha ricevuto tante critiche ed a riguardo ha svelato: “Gli haters? Beh, è giusto confrontarsi con chi non la pensa come te ma alla fine ognuno è libero di ascoltare ciò che preferisce” con il cantante che ha mostrato negli anni una grande versatilità.

Joshua è un cantante italo-americano che ha già partecipato due volte a Sanremo ma solo come ospite, accanto a Mahmood nel 2019 e a Geolier lo scorso anno. Un mix tra R&B e rap italiano di un ragazzo cresciuto comunque in quel di Rimini. Anche lui è pronto a stupire a Sanremo 2025 e a smentire gli scettici su questa musica.

Infine c’è Tormento che è abbastanza conosciuto, rapper del gruppo musicale Sottotono e Tormento ha inciso già la sua musica nella storia del rap italiano. Nome reale è Massimiliano Cellamaro ed è calabrese, nato nel 1975. Negli anni si appassiona alla scena rap americana ma senza disdegnare gli altri generi come il soul e appunto l’R&B, e insomma i quattro sono pronti a stupire a Sanremo.