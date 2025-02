Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento con “La mia parola” sono tra i concorrenti big della terza serata del Festival di Sanremo 2025 in onda giovedì 13 febbraio 2025 dalle ore 20.40 in prima serata su Rai1. Il gruppo di rapper si è unito per la prima volta insieme e hanno deciso di partecipare da Big alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana con un brano che non ha particolarmente brillato durante la prima puntata. La canzone, infatti, non ha riscontrato un buon successo da parte del voto della Sala Stampa, Tv e Web considerando che non è stata inserita nelle top five provvisoria. Chissà che durante la terza puntata non possano convincere le due giurie chiamate ad esprimere il proprio voto suddiviso in queste percentuali: 50% televoto e 50% giuria della radio.

Chi è Katia Follesa/ "Sanremo? Porterò me stessa e quello che so fare meglio, far ridere la gente"

Se la Sala Stampa, Tv e Web non ha particolarmente apprezzato la réunion di questi rapper, i social sono letteralmente impazziti e si sono pronunciati molto bene nei confronti di Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento.

Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento a Sanremo 2025 bocciati dalla stampa e promossi dal web!

Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento con “La mia parola” a Sanremo 2025 hanno conquistato il popolo dei social e del web! Sulla piattaforma X, infatti, sono tantissimi i commenti di approvazione alla performance del quartetto rap al punto che c’è chi scrive: “fatevi da parte, sono i miei vincitori, ma proprio per distacco. Immensi”. E ancora chi senza girarci troppo intorno precisa: “bravi insegnate come si Rappa in Maniera seria” – e anche – “Bel pezzo, amalgamati alla perfezione, ottimo sound. Performance brillante. Bravissimi”.

Significato testo Febbre di Clara/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Non mancano i commenti dei fan che precisano: “sono artisti che non hanno un ca*zo da dimostrare, che possano piacere o no”, mentre un altro è consapevole che il brano non brillerà nella classifica finale, ma anche andrà molto bene in radio: “faticherà ad arrivare in top20”. Infine non mancano le critiche come quella lanciata da un utente che reputa l’intero progetto vecchio e superato: “operazione commerciale perfetta, si va al festival e poi sulle piattaforme”.