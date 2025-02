Shablo viola il regolamento di Sanremo 2025? In gara senza cantare: delega a Guè, Joshua e Tormento

Sta scoppiando un nuovo caso al Festival e questa volta riguarda uno dei cantanti in gara: Shablo. Il producer e dj partecipa per la prima volta alla kermesse canora e per farlo ha deciso di portare con lui sul palco Guè, Tormento e Hoshua con il brano ‘La mia parola’ tuttavia, soprattutto nella terza serata Sanremo 2025 che sta andando in onda questa sera in molti hanno notato una grave anomalia: Shablo ha violato il regolamento di Sanremo 2025? È infatti uno dei pochissimi casi nella storia del festival che non canta pur essendo in gara

Nel dettaglio, infatti, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2025 è solo Shablo, gli altri della sua crew Guè, Tormento e Joshua collaborano con lui, si tratta di un feat e non gareggiano con lui ma prestato solo la loro voce dato che il dj sul palco dell’Ariston analizzando bene la sya esibizione non dice una parola. A questo punto la domanda è d’obbligo Shablo viola il regolamento? Ma la risposta è altrettanto ovvia: no. Perché leggendo bene il regolamento della kermesse in nessun punto specifica che l’artista in gara canti. Sembra un controsenso ma non lo è.

Sanremo 2025, Shablo non canta: i precedenti ed il record pari solo ad Adriano Celentano: è manager di tre artisti in gara

Non solo Shablo non viola il regolamento di Sanremo 2025 ma nella storia del Festival, sebbene gli esempio siano pochi e rari non mancano casi simili. Nel lontano 1971 il direttore d’orchestra Ray Connif ha delegato ad altri il cantare il suo brano Rose nel buoi e quattro anni dopo lo stesso ha fatto Ely Neri. Il caso di Shablo resta comunque abbastanza raro ma non è l’unica particolarità dell’artista. Ha infatti un altro primato che condivide solo con Adriano Celentano: è il manager di tre artisti in gara a Sanremo 2025: Irama, Gaia e Rkomi. Dopo le polemiche ha dato la sua giustificazione: “Io comunico con la musica, ho altri artisti che sono la mia parola”