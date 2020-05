Shad Gaspard è morto/ Il wrestler aveva salvato il figlio che rischiava di annegare

Pubblicità

Shad Gaspard è morto, l’ex wrestler e attore ha perso la vita salvando suo figlio dall’annegamento. Domenica scorsa si era recato a Venice Beach con il figlio e anche alcuni amici. A causa delle forti correnti tutto il gruppo si è ritrovato in difficoltà, i bagnini hanno salvato il bimbo senza riuscire a portare a riva Shad che aveva dato un contributo. È stato così dichiarato disperso in mare, il suo corpo è stato ritrovato solo alcuni giorni dopo. Elicotteri e sub si sono messi subito alla ricerca del corpo dell’uomo senza grandi risposte. Poi è arrivata la brutta notizia per la delusione e il dolore di chi sperava di rinvenire Shad vivo. Un uomo che stava facendo jogging di sera ha informato la polizia della presenza del corpo di un uomo corrispondente alla descrizione che era stata fornita alle forze dell’ordine.

Shad Gaspard è morto, la carriera

La morte di Shad Gaspard ci porta a raccontare la vita e la carriera di un ragazzo che ci ha salutato troppo presto all’età di appena 39 anni. Nato a New York il 13 gennaio del 1981 aveva debuttato ad alti livelli nel wrestling nel 2003. Insieme a JTG formava il tag team Cryme Time. Era diventato noto al grande pubblico anche per aver recitato nel film Black Panther, come molti wrestler si preannunciava dunque per lui una carriera cinematografica sulle orme di Dwayne Johnson e John Cena. Si trovò però ad avere diversi problemi con la federazione visto che fu prima spedito nella FC” a causa del poco spazio che c’era a SmackDown e poi licenziato dalla WWE nel 2010. Iniziò così a combattere anche per la Inoki Genome Federation in tag team insieme a Bobby Lashley in un incontro poi perso contro Eric Hammer e Atsushi Sawada.



