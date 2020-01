Shade, “Allora ciao” è la nuova canzone/ Video: “Siamo tornati indietro nel futuro”

Shade è pronto a tornare sulla scena musicale italiana con un nuovo singolo. Il rapper, con un video pubblicato su You Tube, ha annunciato l’uscita della nuova canzone dal tiolo “Allora ciao“, in uscita dal 10 gennaio su tutte le piattaforme digitali. “Siamo tornati indietro nel futuro dal 2012 per rivelarvi il titolo del nuovo singolo… avete scoperto qual è?!”, scrive su Instagram il rapper che, nel video è in compagnia di uno scienziato con cui è pronto ad affrontare un viaggio nel tempo. “Voglio diventare il freestyler più forte”, dice il rapper che poi viene sorpreso dall’arrivo di una macchina del tempo dal quale spunta uno scienziato. “Shade, non sai che cos’è successo nel futuro“, dice lo scienziato. “Che succede nel futuro? Divento uno stron*o?“, chiede Shade. “Dobbiamo fare qualcosa per il tuo futuro, finirai per fare milioni di ascolti su Spotify con canzoncine d’amore”, spiega il Doc. “Accidenti, come possiamo fare?”, chiede il rapper. “Dobbiamo tornare indietro nel futuro”, risponde lo scienziato.

SHADE, CAMPIONE DI FREESTYLE NELLA NUOVA CANZONE “ALLORA CIAO”

Con un salto nel tempo, Shade si ritrova a cambiare il proprio futuro musicale nel video che anticipa l’uscita della nuova canzone “Allora ciao”. Il rapper, così, si lancia in un freestyle con cui commenta quella che è la realtà musicale del momento. “Venduto, io king del freestyle faccio faccio big rhyme tu solo big like. Sei buono solo per contare i numeri di Spotify, ma vediamo in mezzo ai rapper quanti sputi fai. Rosichi solo perchè vendo più dischi di te, ho visto il video che hai fatto con Ensi e con Fred, eri il più scarso dei tre. Sei così venduto che guardavo un tuo video e credevo fosse la pubblicità, ma era già partito. Io ho vinto spit hai capito, mentre a Sanremo hai fallito, pensi alle botte che ti prenderesti. C’è chi si tatua le mie perle sulla pelle, la tua voce non si sente…”, canta Shade. Le anticipazioni pubblicate dal rapper hanno già conquistato i fans di Shade che hanno fatto partire il countdown.





